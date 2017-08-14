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Almanya'da Tuğçe Albayrak anısına yardım maçı

- Tuğçe Albayrak Derneği'nin daveti üzerine Türkiye Futsal Milli Takımı ile Hessen Bölgesi Yıldızlar Karması arasında 8 Eylül'de yardım maçı oynanacak

Almanya'da Tuğçe Albayrak anısına yardım maçı


FRANKFURT (AA) - Türkiye Futsal Milli Takımı’nın, Tuğçe Albayrak Derneği'nin daveti üzerine Almanya'nın Hessen Bölgesi Yıldızlar Karması ile yardım maçı yapacağı bildirildi.

Tuğçe Albayrak Derneği, Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan Almanya Futbol Federasyonu Genel Merkezi’nde, derneğin aktivitelerine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Derneğin ikinci başkanı ve Offenbach’ta üç Sırp genç tarafından taciz edilen iki Alman genç kıza yardım ederken darp edilerek hayatını kaybeden Tuğçe Albayrak’ın ağabeyi Doğuş Albayrak, 2015'te kurdukları derneğe, o zamanki dava ve hukuki süreçlerden dolayı yeterince konsantre olamadıklarını söyledi.

Tuğçe Albayrak anısına düzenlenen gala gecesinin ardından sporla ilgili bir faaliyet gerçekleştirmek istediklerini belirten Albayrak, bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu ile yardım maçı konusunda irtibata geçtiklerini ve hemen olumlu cevap aldıklarını kaydetti.

Albayrak, Türkiye Futsal Milli Takımı ile Hessen Eyaleti Futsal Yıldızlar Karması’nın 8 Eylül’de saat 20.00’de Gelnhausen kentindeki spor salonunda düzenlenecek yardım maçında bir araya geleceğini bildirdi.

Maç biletlerinin "www.tugcealbayrak.net" sitesinden temin edilebileceğini aktaran Albayrak, maçtan elde edilecek gelirin dernek faaliyetlerinde kullanılacağını ifade etti.

Ayrıca Albayrak, bazı eski Türk futbolcularla Alman futbolcuların da gelecek günlerde yardım maçında bir araya gelmesi için bazı çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Derneğin birinci başkanı Bernd Barutta ise sporun insanları ve kültürleri bir araya getiren bir faaliyet olduğuna dikkati çekerek, karşılaşma davetine verilen olumlu yanıttan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


- Tuğçe Albayrak'ın hayatını kaybetmesi


Offenbach'ta 15 Kasım 2014'te arkadaşlarıyla yemek yediği restoranın tuvaletinde üç Sırp genç tarafından taciz edilen iki Alman genç kıza yardım eden Tuğçe Albayrak, restorandan çıkarken Sırp gençler tarafından darbedildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Albayrak, 28 Kasım 2014'te hayatını kaybetti.



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Futsal MaçıTuğçe Albayrak DerneğiTürkiye Futsal Milli Takımı
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