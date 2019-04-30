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Almanya'da tüketici iklimi istikrar kazanıyor

- Nisanda 10,4 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, mayısta değişmedi

Almanya'da tüketici iklimi istikrar kazanıyor
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BERLİN (AA) - Almanya'da nisanda 10,4 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, ilkbaharda zayıflayan ekonomiye rağmen mayısta değişmedi.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, Tüketici Güven Endeksi Mayıs 2019 sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, nisanda 10,4 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, mayısta değişmediği belirtilerek, Almanya'da tüketici ikliminin 2 ay düştükten sonra tekrar istikrar kazandığı, bununla birlikte ekonomik beklentilerde gerilemenin devam ettiği aktarıldı.

GfK araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüketici hassasiyetinin genel ekonomik gidişe meydan okuduğunu vurgulayarak, "Bunun nedeni, iş gücü piyasasının istikrarlı kalmasıdır. İşimin makul bir şekilde güvende olduğunu bilirsem daha fazla harcamaya ya da belki borçlanmaya istekli olurum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaGFKTüketici Iklimi
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