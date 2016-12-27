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Almanya'da Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

- Almanya'da her yıl açılan Astec Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı'na bu yıl 63 yayınevi katıldı

Almanya'da Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

RHEİNBERG (AA) - Almanya'da "Astec Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı" bu yıl 17. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Duisburg yakınlarındaki Rheinberg kasabasında açılan ve 13 gün boyunca açık kalacak fuarda, dünya klasiklerinden en son çıkan romanlara, çocuk ilmihallerinden gül kokulu ve renkli Kuran-ı Kerim'e kadar çok sayıda eser yer alıyor.

Türkiye ve Avrupa'dan 63 yayınevinin katıldığı fuarda düzenlenen panellerde edebi sohbetler, şiir buluşmaları ve tahta işleme, resim, ebru gibi sanatsal faaliyetler de gerçekleştiriliyor.

Fuarın kurucusu ve yayınevi sahibi Ahmet Turunç, fuara Türkiye'den yeni çıkan yaklaşık üç tır dolusu kitabın geldiğini, bu fuarla özellikle Avrupa'da yaşayan Türklere ana dillerinde her türden eseri sunduklarını söyledi.

Her yıl açılan fuarı geçen yıl 110 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu yıl ise bu sayıyı aşmak istediklerini ifade eden Turunç, "Ziyaretçilerimiz ailecek geldikleri zaman burada ihtiyaç duyabilecekleri çocuk oyun alanlarından Türk ve Osmanlı mutfağına kadar her şeyi burada bulabilirler. Tüm kitap severleri, 13 gün sürecek ve Avrupa'daki en büyük Türkçe kitap fuarına bekliyoruz." dedi.

Fuarda "Niye Geldim Almanya'ya" isimli kitabını tanıtan Bahattin Omurcan, kitabında Almanya'da yaşanan gerçek ve ilginç olaylarını konu aldığını söyledi.

Toplumdaki düşük okuma alışkanlığı eleştiren Omurcan, bunun nedeninin televizyon izleme oranının yüksek oluşu ve insanların yoğun iş temposundan kaynaklandığını ifade etti.

Çeşitli kültürel etkinliklerinin yanı sıra yayınevlerinin imza günleri de düzenleyeceği fuar 8 Ocak 2017 tarihine kadar saat 12.30-20.00 saatlerinde gezilebilecek.

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Türkçe Kitap Ve Kültür Fuarı
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