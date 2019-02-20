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Almanya'da ÜFE ocakta yüzde 2,6 arttı

BERLİN (AA) - Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2,6 artış kaydetti. Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4, geçen...

Almanya'da ÜFE ocakta yüzde 2,6 arttı
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BERLİN (AA) - Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2,6 artış kaydetti.

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,6 arttı. Piyasalarda ÜFE'ye yönelik beklenti, aylık yüzde 0,2 düşüş ve yıllık yüzde 2,2 artış yönündeydi.

Tüm ana sanayi gruplarının fiyat endeksleri, geçen ay Ocak 2018'e göre artış kaydetti.

Üretici fiyat gelişmeleri üzerinde en büyük etkiye enerji fiyatları sahip oldu. Enerji taşıyıcılarının fiyatlarının farklılık göstermesine karşın fiyatlar yüzde 7,2 yükseldi.

Ocakta, yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 1,2, dayanıklı tüketim malları ve sermaye mallarının fiyatında da yüzde 1,6 artış kaydedildi.

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ocakta aylık 0,2, yıllık yüzde 1,2 yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaOcaküfe
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