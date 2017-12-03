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Almanya'da yangın: 4 ölü, 23 yaralı

- Saarbrücken kentinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Almanya'da yangın: 4 ölü, 23 yaralı

BERLİN (AA) - Almanya'nın Fransa sınırındaki Saarbrücken kentinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

İtfaiye sözcüsü Daniel Roskos, yaptığı açıklamada, 57 kişinin bulunduğu 5 katlı apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını, 4 kişinin öldüğünü, biri ağır 23 kişinin yaralandığını belirtti.

Yangının zemin kattan başlayıp 3. kata kadar ulaştığını aktaran Roskos, söndürme çalışmalarına 100'den fazla itfaiye ekibinin müdahale ettiğini bildirdi.

Bölgede çok sayıda polisin de görev aldığını belirten Roskos, yangında başka hayatını kaybeden olup olmadığının araştırıldığını ifade etti.

Yangından kurtarılan apartman sakinlerinin eyaletin polis kantinine götürülerek gıda ihtiyaçlarının karşılandığı öğrenildi.

Eyalet Başbakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aldığı haber ile sarsıldığını kaydetti.

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4 ölüAlmanyaYangın
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