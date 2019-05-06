Almanya’da yatırım yapmak isteyen Büyük Kulüp'e gelsin

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ekonomide ortak akıl oluşturma, girişimcilere ve iş dünyasına yeni ufuklar kazandırma ve bilginin paylaşımına dönük toplantılar düzenlemeye devam ediyor. YAPDER bu kapsamda NRW.INVEST Türkiye ve Büyük Kulüp işbirliğinde bir bilgilendirme semineri düzenleyecek.
18 Mayıs Cumartesi günü Moderatörlüğünü EGD Başkanı Celal Toprak’ın üstlendiği seminerde, bir pazar ve ticaret bölgesi olarak bilinen Kuzey Ren-Vestfalya tanıtılarak, söz konusu eyalette yatırım yapma süreci anlatılacak. Ayrıca burada şirket kurarak başarılı olan Türk firmalarının hikâyeleri anlatılarak, bölgenin sunduğu fırsatlar konusunda bilgi verilecek.
NRW.INVEST, Düsseldorf, Köln, Duisburg, Essen şehirlerinin de içinde bulunduğu Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin Ekonomik Kalkınma Ajansı.
Söz konusu ajansın resmi Türkiye temsilciliği olarak, yurt dışında şirketleşip işlerini Avrupa’ya taşımak isteyen Türk iş insanlarına bölgelerini tanıtarak danışmanlık ve bürokratik destek veriyor. Bir Alman kamu kurumu olarak bu hizmetlerini ücretsiz sunuyor. Kuzey Ren-Vestfalya, Türkiye pazarında başarılı bir şekilde faaliyet gösterip yurtdışında da var olmak ve pazar kazanmak isteyen Türk firmaları için Avrupa’ya mükemmel bir çıkış kapısı teşkil ediyor.
Etkinlik Bilgileri
Tarih: 18 Mayıs 2019 (Cumartesi)
Saat : 14.00 - 16.45
Yer : Büyük Kulüp Redroom Salonu
Program Akışı
14.00-14.15 Kayıt
14.15-14.30 Celal TOPRAK- EGD- Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Selamlama & Açılış Konuşması
14.30-14.45 Hakan KEFOĞLU- Büyük Kulüp Genç Girişimciler Komitesi Başkanı
Selamlama & Açılış Konuşması
14.45-15.00 Dr. Adem AKKAYA- NRW.INVEST- Türkiye Temsilcilik Müdürü / İstanbul
Sunum: Avrupa Pazarlarına Çıkış Kapısı: Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti
15.00-15.15 YMM Cevdet KOÇAŞ- Komutax Yeminli Mali Müşavirlik- Düsseldorf / Almanya
Sunum: Kuzey Ren-Vestfalya’da Şirketleşmenin Vergisel Çerçevesi
15.15-15.30 Çay & Kahve Molası
15.30-15.45 Av. Dr. Abdullah EMİLİ- Emili Avukatlık Bürosu - Köln / Almanya
Sunum: Kuzey Ren-Vestfalya’da Yatırım ve Şirketleşmenin Hukuki Çerçevesi, Süreç, İşleyiş
15.45-16.00 Av. Gülay TAŞLI -Taşlı Avukatlık Bürosu- Düsseldorf / Almanya
Sunum: Almanya’da Yatırımcılar için Vize&Oturum Mevzuatının Hukuki Çerçevesi, Süreç, İşleyiş
16.00-16.15 Melih AYBEY- Aybey Elektronik GmbH YK Başkanı – Bochum / Almanya Yatırımcı Gözüyle Kuzey Ren-Vestfalya’nın Sunduğu Fırsatlar
16.15-16.30 Bora ÖZTELCAN- Norm GmbH Genel Müdürü- Krefeld / Almanya
Norm Cıvata’nın Kuzey Ren-Vestfalya’da Yakaladığı Fırsatlar ve Başarıları
16.30-16.45 Soru – Cevap
Almanya’da yatırım yapmak isteyen Büyük Kulüp'e gelsin
YAPDER'in desteği, Büyük Kulüp ve NRW.INVEST Turkey işbirliğinde 'Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin Bir Yatırım ve Ticaret Merkezi Olarak Sunduğu Fırsatlar' başlıklı bir seminer düzenlenecek.
06 Mayıs 2019 Pazartesi 21:48
Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ekonomide ortak akıl oluşturma, girişimcilere ve iş dünyasına yeni ufuklar kazandırma ve bilginin paylaşımına dönük toplantılar düzenlemeye devam ediyor. YAPDER bu kapsamda NRW.INVEST Türkiye ve Büyük Kulüp işbirliğinde bir bilgilendirme semineri düzenleyecek.