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Almanya'da yeni yıl kutlamaları

- Almanya’da yılbaşı kutlamaları geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı

Almanya'da yeni yıl kutlamaları

BERLİN (AA) - Almanya’daki yılbaşı kutlamaları geniş güvenlik kontrolleri altında yapıldı.

Başkent Berlin’deki kutlamalar, Brandenburg Kapısı önünde ve buradan Zafer Anıtı’na kadar uzanan 17 Haziran Caddesi’nde yapıldı.

Kutlamalar sırasında gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ise yaklaşık 7 dakikada sürdü.

Kutlama alanının çevresine güvenlik amacıyla beton bloklar koyuldu, alana giren herkesin üstü arandı. Yüzbinlerce kişinin katıldığı kutlamalarda insanların yanında çantaların bulunmasına izin verilmedi. Kutlamalar kapsamında bin 700 polisin ve 700 özel güvenlik elemanının görev yaptığı aktarıldı.

Berlin’de 19 Aralık’ta bir tırla Noel pazarına yapılan saldırının ardından düzenlenen yılbaşı kutlaması için önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Geçen yıl Köln tren garında yaşanan taciz olaylarının ardından bu yıl geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ifade edildi.

Köln kentinde de yılbaşı kutlamaları nedeniyle bin 500 polisin görev yaptığı, bu sayının bir yıl öncesine göre 10 kat daha fazla olduğu kaydedildi.

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BerlinYeni Yıl Kutlamaları
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