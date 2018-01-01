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Almanya'da yılbaşı kutlamaları

- Kutlamalar sırasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Almanya'da yılbaşı kutlamaları

BERLİN (AA) - Almanya'da yılbaşı kutlamalarında 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Brandenburg polisi, havai fişek kazası nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Gusow Platkow kentinde 35 yaşındaki bir kişinin ateşlediği havai fişeğin vücuduna saplanması sonucu hayatını kaybettiği, Kleinmachnow’da ise 19 yaşındaki bir gencin kendi yaptığı havai fişekle başından ağır yaralandığı ve hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Flecken-Zechlin kasabasında 11 yaşında bir çocuğun havai fişeğin yüzüne isabet etmesi nedeniyle ağır yaralandığı, Thüringen eyaletinde ise 14 yaşındaki çocuğun kalabalıkta kim tarafından atıldığı tespit edilemeyen havai fişekle gözünden yaralandığı ifade edildi.

Salzgitter şehrinde ise göçmen kızın göğsünden vurulduğu, yapılan ameliyat sonrası hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Öte yandan, ülkenin bazı büyük kentlerindeki kutlamalarda çok sayıda kadının tacize uğradı öne sürüldü.

Köln'de en az 9, Berlin'de ise 10 kadının cinsel tacize uğradığı, Hamburg ve Münih gibi kentlerde de az sayıda cinsel taciz vakasının yaşandığı belirtildi.

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AlmanyaYılbaşı Kutlamaları
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