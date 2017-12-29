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Almanya'da yıllık enflasyon aralıkta yükseldi

- Destatis öncü verilerine göre, Almanya’da yıllık enflasyon aralıkta yüzde 1,7 arttı

Almanya'da yıllık enflasyon aralıkta yükseldi

FRANKFURT (AA) - Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bu ay geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) öncü verilerine göre, Almanya’da yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 1,8 arttı. Ülkede, enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,6 artış gösterdi.

Öncü enflasyon rakamları, piyasalardaki aylık yüzde 0,5 ve yıllık da yüzde 1,5’lik artış beklentisinin üstünde geldi.

Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE ise aralıkta aylık yüzde 0,6’lık artış beklentisinin üzerinde yüzde 0,8 artarken, yıllık da yüzde 1,5’lik artış beklentisini geçerek 1,6 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa’nın öncü ekonomisi Almanya’da yıllık enflasyonun yükselmesinde gıda fiyatlarının yüzde 3, kiraların yüzde 1,7, hizmetlere yönelik maliyetlerin yüzde 1,6 ve enerji fiyatlarının da yüzde 1,3 artması etkili oldu.

Bu arada, aralık ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 16 Ocak’ta yayımlanacak.

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