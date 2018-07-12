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Almanya’da yıllık enflasyon haziranda arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziran ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 2,1 yükseldi.Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nihai verilerine göre, Almanya’da enflasyon haziran ayında 2017'nin...

Almanya’da yıllık enflasyon haziranda arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziran ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 2,1 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nihai verilerine göre, Almanya’da enflasyon haziran ayında 2017'nin haziran ayına kıyasla yüzde 2,1 arttı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği "yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın" seviyesini mayıs ayında yüzde 2,2 ile aşan enflasyon, haziran ayında da yakın seviyelerde gelerek üst üste iki ay yüzde 2’nin üzerinde gerçekleşmiş oldu.

Ülkede, enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,1 artış gösterdi. Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu nihai TÜFE haziranda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,1 arttı.

Böylece nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Enerji ürünleri fiyatındaki gelişmelerin, Haziran 2018'deki enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkisi oldu. Enerji ürünleri fiyatları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 daha yüksek gerçekleşti.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda Almanya'da haziranda yıllık enflasyon yüzde 1,6 seviyesinde belirlendi.

Ülkede gıda fiyatları ise geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 3,4 yükseldi. Hizmetlere yönelik maliyetler yüzde 1,5 ve alkollü içecekler ve tütün fiyatları da yüzde 3,3 artış gösterdi.

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