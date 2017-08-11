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Almanya'da yıllık enflasyon temmuzda arttı

- Ülkede yıllık enflasyon geçen ay yüzde 1,7'ye yükseldi

Almanya'da yıllık enflasyon temmuzda arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bu yılın temmuz ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 1,7 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede haziran ayında yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 1,7’ye yükseldi. Almanya’da yıllık enflasyon üst üste ikinci ay artış gösterdi.

Ülkede enflasyon temmuzda aylık bazda da yüzde 0,4 arttı.

Avrupa Birliği (AB) uyumlu nihai TÜFE ise aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 1,5 seviyesinde ölçüldü.

Bu arada, nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.


- Gıda fiyatları yükseldi


Almanya'da enerji fiyatları yıllık yüzde 0,9 arttı. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda Almanya'da temmuz ayı yıllık enflasyonu ise yüzde 1,7 seviyesinde belirlendi. Geçen yılın temmuz ayına kıyasla 2017'nin aynı döneminde gıda fiyatları yüzde 2,7 arttı.

Aylık bazda ele alındığında ise özellikle tatil paketleri fiyatlarındaki yüzde 14,7’lik artış dikkati çekti. Ülkede aylık bazda enerji fiyatları yüzde 0,3 azalırken, gıda fiyatları yüzde 0,3 artış gösterdi. Tereyağı fiyatında ise aylık bazda yüzde 14,2'lik artış oldu.

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