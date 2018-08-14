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Almanya'da yıllık enflasyon temmuzda arttı

- Ülkede enflasyon, geçen ay 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 2 arttı

Almanya'da yıllık enflasyon temmuzda arttı

BERLİN (AA) - Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda 2017'nin aynı ayına göre yüzde 2 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede enflasyon, geçen ay 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 2 arttı.

Ülkede yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

Almanya'da, enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,3 artış gösterdi. Ülkede, Avrupa Birliği (AB) uyumlu nihai TÜFE, temmuzda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,1 arttı.

Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Enerji ürünleri fiyatındaki gelişmelerin, Temmuz 2018'deki enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkisi oldu. Enerji ürünleri fiyatları, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 daha yüksek gerçekleşti. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda Almanya'da temmuzda yıllık enflasyon yüzde 1,5 oldu.

Ülkede gıda fiyatları ise geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 2,6 yükseldi. Hizmetlere yönelik maliyetler yüzde 1,6 artış gösterirken, tüketici elektroniği ürünleri fiyatları yüzde 5,5 geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaEnflasyon
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