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Almanya'da yıllık enflasyon yaklaşık 7 yılın en yükseğinde

- Ülkede eylülde yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, Kasım 2011'den beri en yüksek seviye olarak kaydedildi

Almanya'da yıllık enflasyon yaklaşık 7 yılın en yükseğinde
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BERLİN (AA) - Almanya'da geçen ay 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 2,3 artan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yaklaşık 7 yılın en yüksek rakamına ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nihai verilerine göre, Almanya’da enflasyon eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 arttı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin üstünde kalan yıllık enflasyon, Kasım 2011’den beri en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Enflasyon, Kasım 2011’de yüzde 2,4 olarak gerçekleşmişti.

Almanya’da enflasyon, aylık bazda da yüzde 0,4 artış gösterdi. Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE ise aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,2 arttı. Böylece nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

- Enerji ürünleri fiyatındaki artış enflasyonu yukarı çekti


Enerji ürünleri fiyatındaki gelişmelerin, önceki aylarda olduğu gibi eylüldeki enflasyon oranı üzerinde de önemli bir etkisi oldu. Enerji ürünleri fiyatları, 2017'nin eylül ayına göre yüzde 7,7 daha yüksek gerçekleşti.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da geçen ay yıllık enflasyon yüzde 1,6 oldu.

Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 2,8 yükseldi. Hizmetlere yönelik maliyetler yüzde 1,5, alkollü içecekler ve tütün fiyatları da yüzde 3,4 artış kaydetti.


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AlmanyaEnflasyonEylül
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