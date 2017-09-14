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Almanya'daki NSU davası 20 Eylül'e ertelendi

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında yargılanan sanık Andre Eminger'in avukatlarının yaptığı reddi hakim talebi nedeniyle duruşma 20 Eylül'e ertelendi.

Almanya'daki NSU davası 20 Eylül'e ertelendi

BERLİN (AA) - Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak ve bombalı saldırılarda bulunmakla suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında yargılanan sanık Andre Eminger'in avukatlarının yaptığı reddi hakim talebi nedeniyle duruşma 20 Eylül'e erteledi.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında, ilk olarak dün tutuklanan Eminger'in avukatlarının reddi hakim talebinde bulunduğu ifade edildi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, talebin başka bir mahkeme heyeti tarafından inceleneceği için bugün planlanan duruşmanın başlamadığı ve 20 Eylül Çarşamba gününe ertelendiği kaydedildi.

Başsavcılık, salı günü esas hakkındaki mütalaasını tamamlamış ve sanıklar hakkında talep ettiği cezaları açıklamıştı.

Başsavcı Diemer, davanın başından beri tutuksuz yargılanan Andre Eminger için 12 yıl hapis cezası istemiş, zanlı, kaçma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Muhabir: Erbil Başay

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AlmanyaDünyaNSUNSU Davası
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