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Almanya'daki şüpheli paketten "şantaj" çıktı

- Potsdam'da paniğe yol açan şüpheli paketle, kargo firmasına şantaj yapılarak, 1 milyon avronun istendiği açıklandı

Almanya'daki şüpheli paketten

BERLİN (AA) - Almanya'nın Brandenburg eyaletinin başkenti Potsdam'da cuma günü bulunan şüpheli paketle, kargo firması DHL'ye şantaj yapılmasının amaçlandığı belirtildi.

Brandenburg Eyalet İçişleri Bakanı Karl-Heinz Schröter bugün düzenlediği basın toplantısında, kent merkezinde bulunan ve imha edilen şüpheli paketle kargo şirketine şantaj yapan kişinin, DHL'den 1 milyon avronun üzerinde para istediğini ve firmanın da bu konuyu adli makamlara ilettiğini söyledi.

Eyaletin Emniyet Müdürü Hans Jürgen Mörke ise soruşturmanın devam ettiğini ve paketi gönderen kişinin Berlin veya Brandeburg civarından olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi.

Potsdam kent merkezindeki Noel pazarına çok yakın bir eczaneye, cuma günü DHL firması ile gönderilen paketi açan eczane çalışanı paket içinde kablolar görmesi üzerine polise haber vermiş ve Noel pazarı ile tüm civardaki dükkanlar boşaltılmıştı. Şüpheli paket, kentte yoğun paniğe yol açmış kent merkezi saatlerce yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı. Bomba imha uzmanlarınca imha edilen şüpheli paketten çiviler çıkmış ve çok tehlikeli olduğu belirtilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaBombaşantaj
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