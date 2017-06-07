"Almanya'daki Türkiye karşıtı olumsuz algı çok manasız"

İSTANBUL (AA) - HALİL İBRAHİM BAŞER - Öğrenci değişim programı Erasmus kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuyan Alman öğrenci Paula Michalski, Alman medyasında anlatılanın aksine Türkiye'nin çok farklı ve güzel bir yüzü olduğunu belirterek, "Bunu buraya gelince, burada yaşayınca çok iyi görüyorsunuz. Türkiye anlatılandan çok daha farklı bir ülke. Almanya ya da diğer ülkelerde Türkiye'nin tehlikeli bir ülke olduğuna dair haberler, yorumlar olabiliyor. Türkiye kesinlikle böyle bir ülke değil." dedi.

Michalski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan beri çok merak ettiği için Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini ve birkaç kez ülkeye geldiğini söyledi.

En son Erasmus kapsamında geçen ocakta Türkiye'ye geldiğini dile getiren Michalski, bir dönemlik eğitimin ardından çok mutlu ve memnun şekilde ülkesine dönmeye hazırlandığını ifade etti.

Michalski, Türkiye'nin mükemmel bir ülke olduğunu ifade ederek "Program kapsamında Türkiye'yi seçmiş olmaktan dolayı çok memnunum. Berlin'deki üniversitede daha önce buraya gelen bir öğrenciyle tanışmıştım. Buranın çok mükemmel bir ülke olduğunu söylemişti. Burada aynı programla gelen başka Alman arkadaşlarım var. Onlarla da konuşuyorum. Hepsi benim gibi düşünüyor. Burada olmaktan dolayı çok mutlular ve doğru bir seçim yaptığımızı düşünüyoruz." dedi.

- "Alman medyasındaki algı hiç doğru değil"

Almanya'da özellikle medyada Türkiye ile ilgili olumsuz bir algının olduğunu aktaran Michalski, şöyle devam etti:

"Almanya'da Türkiye'nin güvenlik ve asayiş konularıyla ilgili çekincelerin olduğu bir ortam var. Ama ben burada bunu hissetmedim. Böyle bir şey olduğunu söyleyemem. Arkadaşlık ve yardımlaşma konusunda kendimi çok iyi hissediyorum burada. Hatta Berlin'den bile bu anlamda daha iyi İstanbul'da yaşamak. İnsanlar daha sıcak davranıyorlar. Buranın insanları, kendi ülkemden bile daha sıcaklar diyebilirim. Bugüne kadar geçirdiğim dönemde hiçbir olumsuz bir şeyle karşılaşmadım. Çok iyi düşüncelerle ülkeme gidiyorum. Eminim ki başka zamanlarda fırsat bulunca buraya geleceğim. Başlarda biraz gelmekten korktum. Çünkü oradaki medyada burayla ilgili çok olumsuz bir hava var. Gelince bu korkumun yersiz olduğunu gördüm ve hemen geçti."

- "Türkiye anlatılandan çok farklı bir yer"

Michalski, terör olaylarının dünyanın her yerinde olduğunu vurgulayarak, bunun özellikle son dönemde birçok örneğinin yaşandığının altını çizdi.

Türkiye'deyken bu konuda hiç korkmadığını belirten Michalski, "Almanya'daki medyada anlatılanın aksine Türkiye'nin farklı ve çok güzel bir yüzü var. Bunu buraya gelince, burada yaşayınca çok iyi görüyorsunuz. Türkiye anlatılandan çok daha farklı bir ülke. Almanya ya da diğer ülkelerde Türkiye'nin tehlikeli bir ülke olduğuna dair haberler, yorumlar olabiliyor. Türkiye kesinlikle böyle bir ülke değil. Bu doğru değil. Burada çok güzel devam eden bir şehir hayatı var. İnsanlar hayatlarını normal şekilde devam ediyorlar. Buranın tehlikeli olduğunu söylemek çok anlamsız ve gerçek değil." diye konuştu.

Michalski, iki ülke arasında yaşanan sorunlara üzüldüğünü dile getirerek, "Aslında siyaset çok geniş ve farklı bir alan. Ancak birbirini tanıyınca olumsuz duygular ortadan kalkıyor. Mesela Almanya'ya dönüşte oradaki Türklere bakışıp çok daha farklı ve iyi olacak çünkü burada Türkleri çok iyi tanıma fırsatı buldum. Türkiye düşüşte olan bir demokrasi ya da tehlikeli bir ülke olarak göstermek çok doğru değil. Bu gerçek değil." şeklinde konuştu.



