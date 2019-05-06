Almanya’dan ABD ve Çin’e

BERLİN (AA) – Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Almanya’nın dünyanın iki büyük ekonomisi olan ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının sona erdirilmesini istediğini belirterek, “Bu ticaret ihtilaflarının giderilebileceğini umuyoruz. Çünkü hiçbiri için olumlu bir sonucu yok.” dedi.

Altmaier, Berlin’de bir konferansta, basın mensuplarının ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilaflarına yönelik sorusu üzerine, açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma akşamı 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıklaması ile ilgili olarak Altmaier, “tarafların tek taraflı kararları uygulamada dikkatli olması gerekir.” diye konuştu.

Peter Altmaier, Almanya’nın, dünyanın iki büyük ekonomisi olan ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının sona erdirilmesini istediğini belirterek, “ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının çözülebileceğini umuyoruz. Çünkü hiçbiri için olumlu bir sonucu yok." ifadelerini kullandı.

Dünyanın kurallara dayalı bir ticaret düzenine ve açık piyasaya ihtiyacı olduğunu belirten Altmaier, "Tüm ülkelerdeki şirketler için eşit şartlı faaliyet alanlarına ihtiyacımız var.” diye konuştu.

- Trump'un açıklamaları endişe ile izleniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin güven sarsıcı açıklamaları Almanya’da endişe ile izleniyor. Trump’ın amacının Çin’in bir an önce özellikle teknoloji konusunda anlaşmayı imzalamasını sağlamak olduğu ifade edilirken, Avrupa Birliği’nin ABD ile herhangi bir ticaret görüşmesinde nasıl bir hareket tarzı izleyeceğine ilişkin soru işaretleri artıyor. Washington, Brüksel’e tarım sektörünü açması için baskı yaparken, Brüksel ise bunu reddediyor.

Avrupa’da ABD Başkanı Trump’ın kendi ajandası için dünyaya baskı uyguladığı yorumları yapılırken, AB’nin ABD’ye karşı nasıl bir strateji geliştirmesi gerektiği konusu tartışılıyor.

- ABD ve Çin ihtilafı her alanda sürecek

Öte yandan, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü’ne göre (IfW), Trump’ın ek gümrük vergileri ABD’de tüketicilere zarar verecek

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü Başkanı Gabriel Felbermayr, yaptığı açıklamada, ABD-Çin arasındaki ihtilafların gelecek on yılda dünya siyasetine egemen olacağını belirterek, “Ve her seviyede olacak, sadece ticarette değil, aynı zamanda askeri olarak da olabilir. Bu dünya hakimiyeti ile ilgili” dedi.

Felbermayr, Avrupa’nın da ABD ve Çin’in gelecek on yıldaki bu çatışması için hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, küresel ticarette Avrupa’nın kendi menfaati için çok daha fazlasını yapabileceğine işaret etti.