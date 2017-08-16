Almanya'dan Adil Öksüz açıklaması

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu yönündeki haberlere ilişkin "Dışişleri Bakanlığı adına böyle bir şeyi doğrulayamam." dedi.

Schaefer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'den Öksüz'ün yakalanarak iade edilmesi yönünde 12 Ağustos'ta bir talebin kendilerine ulaştığını, konunun Alman hükümet yetkilileri tarafından araştırılıp inceleneceğini ve bu konuda daha sonra karar verileceğini söyledi.

Bir gazetecinin Öksüz'ün Almanya'da olduğu yönündeki haberleri hatırlatması üzerine Schaefer, "Ben Dışişleri Bakanlığı adına böyle bir şeyi doğrulayamam. Bu konuda Türkiye'de bazı iddiaların olduğunu biliyorum ama bunu bilmiyorum." şeklinde konuştu.



Schaefer, "Türk hükümeti ile yaşanan bazı anlaşmazlıklardan dolayı Öksüz'ü iade etmemeyi düşünüp düşünmeyecekleri" şeklindeki bir soru üzerine, Almanya ile Türkiye arasında 1950'li yıllardan bu yana sanıkların karşılıklı iadeleri konusunda anlaşma bulunduğuna işaret etti.

Bu tür bir iadenin önünde hiçbir engelin bulunmadığını dile getiren Schaefer, böyle konularda talebin haklılığı konusunda öncelikle hukuki alanda karar verilmesi gerektiğini, Alman hükümetinin ancak ondan sonra iade kararı alabileceğini bildirdi.

Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişiminin asıl planlayıcılarından biri olmakla suçlandığını bildiğini ifade eden Schaefer, "Ancak biz gerçekten somut, ispatlanabilir ve inandırıcı ipuçlarına bakıyoruz. Şimdilik böyle şeyler yok." dedi.

Schaefer ayrıca, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın Türkiye'de tutuklu Türk asıllı Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel'i 22 Ağustos Salı günü, tutuklu diğer Alman vatandaşı Peter Steudtner'i de 23 Ağustos Çarşamba günü ziyaret etmesine Türk hükümeti tarafından izin verildiğini açıkladı.



Schaefer, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, Türkiye'de "siyasi nedenlerle tutuklu" 9 Alman'ın serbest bırakılmaları konusunda çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

- Türkiye nota vermişti

FETÖ firarisi Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü haberleri üzerine Türkiye’nin Almanya’ya nota vermişti.

Notada, basına yansıyan haberlerde Öksüz’ün Almanya’nın farklı kentlerinde görüldüğünün ifade edildiği hatırlatılarak, bu konuda Alman makamlarının bilgisi olup olmadığı sorularak haberlere yansıyan iddiaların araştırılması istenmişti.

Öksüz'ün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden olduğuna işaret edilen notada, firari sanığın Almanya’da bulunduğunun tespit edilmesi durumunda yakalanarak suçluların iadesi anlaşması uyarınca Türkiye'ye iadesi talep edilmişti.

Geçen hafta Türk basınında çıkan haberlerde, Almanya'daki Türk vatandaşlarının Adil Öksüz'ü Frankfurt ve Ulm kentlerinde gördükleri, Öksüz'e Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde geçici oturum verildiği iddia edilmişti.





