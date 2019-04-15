Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin moda EWE ekonomi Bilsan
Telefon aksesuarlarında akıllı saatlere talep arttı
Talep arttı
İyi Geceler Ekonomi
İyi Geceler Ekonomi
Av sezonu bitiyor
Av sezonu bitiyor
Yaşadıkları kabusu anlattılar
Kabusu yaşadılar!
Türk-Arap İş Zirvesi
Türk-Arap İş Zirvesi

Almanya'dan "canlandırma paketi" açıklaması

- Almanya'da hükümet sözcüsü Steffen Seibert: - “Ekonomiyi canlandırma paketine ihtiyaç olmadığını görüyoruz”

Almanya'dan
banner17

BERLİN (AA) – Almanya'da hükümet sözcüsü Steffen Seibert, hükümetin ekonomiyi canlandırmak adına herhangi bir teşvik programına ihtiyacı olmadığını duyurdu.

Seibert, düzenlediği basın toplantısında, Almanya'nın çok sıkı bir bütçe politikasına sahip olduğunu söyledi. Bütçede, bu yıl yatırım harcamalarının önceki mali dönemden çok daha yüksek seviyelerde planlandığının altını çizen Seibert, “Bu itibarla ekonomiyi canlandırma paketine ihtiyaç olmadığını görüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Brexit belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, Almanya’da muhalefet, Alman ekonomisinin yavaşlamasına karşı hükümetin ekonomiyi “canlandırma paketi” açıklamasını önermişti.

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşları, ülkenin bu yıla ilişkin büyüme tahminini, imalat sanayisinde yaşanan sıkıntılar, küresel ekonomideki belirsizlikler, Brexit ve Alman ürünlerine talebin zayıflatması nedeniyle aşağı yönlü revize etmişti.

Ülkede federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası geçen yıl 58 milyar avro oldu. Doğu ve Batı Almanya’nın birleştiği 1990 yılından sonra ise bütçe fazlasında rekor kırıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen SeibertCanlandırma Paketi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5