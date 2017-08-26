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Almanya'dan Erzincan'a dostluk için pedal çevirdiler

- Stuttgart'ta yaşayan Türk ve Alman iki komşu, iki ülke arasındaki dostluğa dikkati çekmek için bisikletle çıktıkları yolculukları kapsamında Erzincan'a geldi - Alman Christoph: - "Türkiye'de hangi şehirden geçersek geçelim çok misafirperver karşılandık"

Almanya'dan Erzincan'a dostluk için pedal çevirdiler

ERZİNCAN (AA) - Almanya'da yaşayan Türk ve Alman iki komşu, iki ülke arasındaki dostluğa dikkati çekmek için Stuttgart'tan bisikletle başlattıkları yolculukları çerçevesinde Erzincan'a ulaştı.

Stuttgart'ta yaşayan eski dünya kick boks şampiyonu Gökhan Arslan (41) ile komşusu Alman serbest mali müşavir Möhl Christoph (54), iki ülke arasındaki dostluğun simgesi olması için bisiklet turuna çıktı.

İki komşu, 2016'da ilk etabını tamamladıkları turlarının ikinci kısmına, bu yıl Bursa'dan başladı. Arslan ile Christoph, 5 gün sonra geldikleri Erzincan'da, Bisikletçiler Derneği üyelerince karşılandı.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Stuttgart'tan Erzincan'a yaklaşık 5 bin kilometre yol katettiklerini söyledi.

İki gün dinlendikten sonra aynı güzergah üzerinden Almanya'ya gitmeyi planladıklarını anlatan Arslan, "Memleketimde olmaktan gurur duyuyorum. Stuttgart'tan başlattığımız dostluk, barış ve kardeşlik bisiklet turunu, doğduğum, büyüdüğüm yerde noktaladık." dedi.

Christoph da yeşil Erzincan'a geldikleri için mutlu olduğunu belirterek, "Amacımız dostluk ve barış adına bir ateş yakmaktı. Gökhan, Erzincan'ı çok anlattı. Burada birkaç gün kalıp güzelliklerini göreceğiz. Türkiye'de nerede durursak duralım, hangi şehirden geçersek geçelim çok misafirperver karşılandık." ifadelerini kullandı.

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AlmanyaDostlukErzincanTürkiye
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