Almanya'dan IKBY açıklaması

BERLİN (AA) – Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Irak'ın birliğini tehlikeye düşürmenin ve yeni sınırlar çizmek istemenin doğru bir yol olmadığını söyledi.

Gabriel, Libya ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) "bağımsızlık referandumu" yapacağı yönündeki açıklamasını büyük endişeyle karşıladığını belirtti.

Bu konuda ancak tek taraflı adım atılmaması konusunda uyarıda bulunabileceklerini dile getiren Gabriel, "Irak'ın birliğini tehlikeye düşürmek, hatta devlet sınırlarını yeniden çizmek istemek doğru yol değildir. Bu, Erbil ve aynı zamanda Bağdat'taki zaten zor ve istikrarsız durumu daha da arttırır." ifadelerini kullandı.

Tüm tarafları diyaloğa çağıran Gabriel, sorunların karşılıklı ilişki içinde uzlaşarak çözülmesi ve özellikle ihtilafların daha da fazla tahrik edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelenin henüz kazanılmadığına işaret eden Gabriel, bundan sonraki adımların sadece birlikte atılabileceğini ve sorunların üstesinden birlikte gelinebileceğinin altını çizdi.

Öte yandan Gabriel, Alman Spiegel dergisine verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

ABD yönetiminin siyasetinin eleştirilmesi konusunda "objektif sebepler" bulunduğuna dikkati çeken Gabriel, Washington'da birçok alanda yapılan siyasetin Almanya'da ve Avrupa'da doğru bulunan politikayla çelişki içinde olduğunun görüldüğünü ifade etti.

Trump ile tartışmak için sebepler aramadıklarını belirten Gabriel, "Uluslararası siyasette, ABD'nin politikasından dolayı tetiklenen kırılmalar var. Bununla uğraşmamız lazım." ifadelerini kullandı.

ABD'nin uluslararası bağlantılarından çıkması durumunda kendisine zarar vereceğini savunan Gabriel, Batı düşüncesinin, demokrasi ve insan haklarının yanında uluslararası iş birliğinin güvenilir olmasına ve hukukun üstünlüğüne dayandığını vurguladı.

Gabriel, "ABD, bu düşünceden kendisini geri çeker ve kendisine yetmeye çalışmak isterse, o zaman başkaları ABD'nin yerine geçmek ister." değerlendirmesinde bulunarak, bunun orta vadede ABD'ye zarar vereceğini kaydetti.