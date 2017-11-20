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Almanya’dan istedi, annesinin kabri çiçeklendirildi

- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, sosyal medya hesabından kendisine ulaşan Almanya’daki hemşehrisinin 2 yıldır ziyaret edemediği annesinin kabrinin çiçeklendirilmesi isteğini kırmadı - Park ve bahçeler çalışanları mezarı çiçeklerle donatıp, bakımını yaptı

Almanya’dan istedi, annesinin kabri çiçeklendirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesabına mesaj gönderip 2 yıl önce kaybettiği annesinin kabrinin çiçeklendirilmesini isteyen hemşehrisi Ayşenur Bazna'yı sevindirdi. Park ve bahçeler çalışanları mezarı çiçeklerle donattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya’nın Frankfurt kentinde yaşayan Ayşenur Bazna, Büyükerşen’in sosyal medya hesabına mesaj göndererek yardım istedi.

Bazna, mesajında, 20 Kasım 2015'te kaybettikleri ve Asri Mezarlık'ta defnettikleri annesinin kabrine gidemediğini, Eskişehir'de de yakınları bulunmadığını belirterek, "Bu yüzden annemin mezarına çiçek koyanımız da yok. Sizden ricam, daha doğrusu belediyemizden 20 Kasım günü ailesi adına bir demet çiçek koymanız. Eğer böyle bir şey mümkünse inanın çok ama çok mutlu oluruz. Onsuz olmak bizim için fazlasıyla zor, bir de kabrini ziyaret edememek daha da acı veriyor elbette. Sizden tek dileğim bu." ifadesini kullandı.

Sosyal medya ekibinin mesajı ilettiği Büyükerşen, Eskişehirli Ayşenur Bazna’nın talebinin 20 Kasım'da yerine getirilmesini istedi. Bunun üzerine Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri iklim şartlarına uygun olarak hercai menekşeleri hazırlayıp kabri çiçeklendirdi. Büyükerşen’in sosyal medya ekibi, isteği üzerine mezarlıkta çekilen fotoğrafları Ayşenur Bazna ile paylaştı. Ayşenur Bazna da mesajından minnet ve şükran duygularını paylaştı.

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