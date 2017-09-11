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Almanya'dan Myanmar açıklaması

- Alman Hükümet Sözcüsü Seibert: - "Myanmar'daki gelişmeleri büyük endişeyle takip ediyoruz"

Almanya'dan Myanmar açıklaması

BERLİN (AA) - Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Myanmar'daki gelişmeleri büyük endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Birleşmiş Milletlerin (BM) sadece son 2 hafta içinde, büyük bölümü Rohingya Müslümanı olan yaklaşık 300 bin kişinin komşu ülke Bangladeş'e kaçtığını açıkladığını anımsatarak, durumun ne kadar dramatik olduğuna dikkati çekti.

Bölgeden gelen haberlerde geniş çaplı insan hakkı ihlallerinden, çok sayıda ölümlerden ve yaralılardan da söz edildiğini dile getiren Seibert, "Myanmar'daki gelişmeleri büyük endişeyle takip ediyoruz." dedi.

Tüm taraflara barışçıl bir çözüm bulma çağrısında bulunduklarını vurgulayan Seibert, "Myanmar hükümetine de ülkedeki tüm halk gruplarına karşı sorumluluğu yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz. Bunu özellikle Nobel Barış Ödülü sahibi ve Devlet Başkanı Aung San Suu Kyi'den bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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AlmanyaAlman Hükümet Sözcüsü Steffen SeibertMyanmar
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