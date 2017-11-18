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Almanya'dan Suudi Arabistan açıklaması

- Almanya Dışişleri Bakanlığı: -"Mevcut durum karşısında bölgedeki (Ortadoğu) istikrar konusunda büyük endişe duyuyoruz ve tüm taraflara gerginliğin azaltılması çağrısında bulunuyoruz. Bunu açık bir şekilde ifade etmek yakın uluslararası ortaklar arasında mümkün ve doğaldır"

Almanya'dan Suudi Arabistan açıklaması

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanlığınca, mevcut durum karşısında Ortadoğu'daki istikrar konusunda büyük endişe duyulduğu belirtilerek, tüm taraflara gerginliğin azaltılması çağrısı yapıldı.

Bakanlıktan Suudi Arabistan’ın Berlin Büyükelçisini "istişare amaçlı" geri çağırma kararı almasının ardından yapılan açıklamada, Lübnan başbakanlığından istifa eden Saad Hariri’nin Paris'e gitmesi ve yakın zamanda Lübnan’a dönecek olmasından duyulan memnuniyeti açıkça ifade ettikleri belirtilerek, tüm tarafların güveni inşa etmek için adımlar atması gerektiği vurgulandı.

"Mevcut durum karşısında bölgedeki (Ortadoğu) istikrar konusunda büyük endişe duyuyoruz ve tüm taraflara gerginliğin azaltılması çağrısında bulunuyoruz. Bunu açık şekilde ifade etmek yakın uluslararası ortaklar arasında mümkün ve doğaldır." ifadeleri kullanılan açıklamada, bu mesajın bölgedeki tüm aktörlere yönelik olduğuna dikkat çekildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 16 Kasım’da Berlin’de Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil ile bir araya geldiği toplantıda, Suudi Arabistan'ın Hariri'nin istifasında sergilediği tutuma sert eleştirilerde bulunmuştu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Riyad yönetiminin, "bu çirkin ve haksız açıklamalar" üzerine Berlin Büyükelçisini "istişare amaçlı" çağırma kararı aldığı ve bu bağlamda Almanya'nın Riyad Büyükelçisine de protesto notası verileceği aktarılmıştı.

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Almanya Dışişleri BakanlığıBerlinSaad Hariri
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