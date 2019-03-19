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Almanya'nın 2019 büyüme tahmini düşürüldü

- Alman Ekonomi Bilirkişi Kurulu, ülkenin bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,5’ten 0,8’e düşürdü - Ekonomi Bilirkişi Kurulu Başkanı Christoph Schmidt: - “Alman ekonomisinde hızlı büyüme yavaşladı. Bununla birlikte, güçlü iç ekonomik durum göz önüne alındığında, resesyon mevcut durumda beklenmiyor.”

Almanya'nın 2019 büyüme tahmini düşürüldü
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BERLİN (AA) - Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ülke ekonomisinin bu yıl için büyüme tahminini ana ihracat pazarlarındaki zayıflayan talep ve otomobil ve kimya sektöründe yaşanan geçici üretim sorunlarından dolayı aşağı yönlü revize etti.

SVR, 2019 yılı için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 1,5'ten 0,8’e düşürürken 2020 büyüme beklentisini yüzde 1,7 olarak belirledi.

Ekonomi profesöründen oluşan SVR, Almanya ekonomisine ilişkin geçen yıl kasım ayında paylaştığı, 2019-2020'yi kapsayan büyüme tahminlerinde ilkbahar döneminde güncelleme yaptı.

Ekonomideki büyümenin bu yıl ana ihracat pazarlarında zayıflayan talepten ve otomobil ve kimya sektöründe yaşanan geçici üretim sorunlarından dolayı yavaşlayacağını belirten kurul, Almanya’da hanehalkı tüketiminin, inşaat yatırımlarının ve kamu sektörünün bu yıl ekonomik büyümeye olumlu katkı yapmasını beklediğini de hatırlattı.

Gelecek yıllarda ekonomik büyüme için risklerin halen yüksek olduğuna işaret eden kurul, bu riskleri “Brexit belirsizliği, ABD, Çin ve Avrupa arasındaki çözüm bekleyen ticaret ihtilafları, Çin ekonomisinin beklenenden daha fazla şekilde yavaşlaması” olarak gösterdi.

Kurulca, zayıflayan küresel ekonomik büyüme göz önüne alındığında, ticarette korumacı önlemlerin artarak karmaşıklaşmasının Almanya'yı resesyona itme potansiyeline sahip olduğu uyarısı da yapıldı.

Ekonomi Bilirkişi Kurulu Başkanı Christoph Schmidt, konuya ilişkin değerlendirmesinde Alman ekonomisindeki hızlı büyümenin yavaşladığını belirterek, "Bununla birlikte, güçlü iç ekonomik durum göz önüne alındığında, resesyon mevcut durumda beklenmiyor.” yorumunu yaptı.

Öte yandan, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), geçen hafta, Almanya'nın bu yıla ilişkin büyüme tahminini, imalat sanayisinde yaşanan sıkıntılar, küresel ekonomideki belirsizlikler ve Alman ürünlerine talebin zayıflatması nedeniyle aşağı yönlü revize etmişti.

Ifo, bu yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini yüzde 1,1'den 0,6’ya düşürürken 2020 büyüme beklentisini de1,6’dan 1,8’e yükseltmişti.

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