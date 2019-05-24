Almanya’nın 5G ihalesinde miktar 6 milyar avroyu geçti

BERLİN (AA) – Almanya’da, onuncu haftasında devam eden 5G lisans ihalesinde miktarın 6 milyar avroyu geçtiği bildirildi.

Almanya'da telekomünikasyon sektöründe düzenleyici kurum olarak faaliyet gösteren Federal Ağ İdaresi (BNetzA) tarafından yapılan açıklamada,19 Mart'ta başlayan 5G lisans ihalesinin planlandığı gibi devam ettiği ve 23 Mayıs itibarıyla 41 frekansla bağlantılı 405 açık artırma turunda miktarın 6 milyar avroyu geçtiği belirtildi.

BNetzA açıklamasında, Deutsche Telekom’un 13 frekansla ihalede önde gittiği, diğer rakipler, Vodafone’un 12 ve Telefonica Deutschland’nın da 8 frekans aldığı kaydedildi.

Söz konusu ihale, hiçbir şirket daha fazla teklif vermediğinde sona erecek.

5G teknolojisi ile Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da veri aktarımında hızın artırılması, bununla birlikte yüksek kapasiteli, gecikme süresi kısa hatta sıfıra yakın, düşük maliyetli bir iletişim altyapısı oluşturulması hedefleniyor.