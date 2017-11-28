Almanya'nın, AB'de glifosat ilacına onay vermesi hükümette ihtilafa yol açtı

BERLİN (AA) - Almanya’nın, Avrupa Birliği’nde (AB) yabancı ot ilacı glifosat kullanımının uzatılmasına "evet" oyu vermesi hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partisi (SPD) arasında ihtilafa yol açtı.

SPD, Hristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Tarım Bakanı Christian Schmidt’in koalisyonda alınan karara rağmen AB'de glifosat ilacının kullanımı konusunda "evet" oyu kullanmasını eleştirdi.

SPD'nin ilacın kullanımının uzatılması konusunda AB'de "Hayır" oyu kullanılmasını istediği, bundan dolayı Schmidt’in koalisyon protokolüne göre AB’de çekimser kalması gerektiğine işaret edildi.

Partinin Federal Meclis Grubu Başkanı Andrea Nahles, Schmidt’in SPD’nin onayı olmadan AB’de kendi kararıyla hareket etmesinin koalisyonda görüşülmesi gerektiğini belirterek, "Bu, hükümet içinde ağır güven kaybıdır." dedi.

SPD'li Çevre Bakanı Barbara Hendricks de Başbakan Angela Merkel’in bu olaydan oluşan güven kaybını gidermesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Merkel ise Berlin’de yaptığı açıklamada, Schmidt’in hükümetin direktiflerine uymadığını söyledi.

Schmidt ile konuştuğunu belirten Merkel, "Böyle bir durumun bir daha tekrarlanmaması gerekir." ifadesini kullandı.

CSU Milletvekili Alexander Dobrindt, Tarım Bakanı Schmidt'i savunarak, "sorumluluk içinde davranıp doğru bir karar verdiğini" savundu.

Bakan Schmidt de glifosat kullanımının uzatılması konusunda AB'de "evet" oyu vermesinin kendi kararı olduğunu belirterek, bunun sorumluluğunu aldığını kaydetti.

AB'de dün alınan kararda yabancı ot ilacı glifosat kullanım lisansını 5 yıl daha uzatılmıştı.

Almanya'da CDU/CSU, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasındaki koalisyon ön görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından CDU/CSU ile SPD arasında yeniden bir koalisyon kurma hazırlığının sürdüğü sırada bu ihtilafın patlak vermesi, iki taraf arasında yapılması öngörülen görüşmeleri etkileyeceği ifade ediliyor.

Öte yandan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de ülkedeki koalisyon krizine çözüm bulma amacıyla Mecliste grubu bulunan partilerin temsilcileriyle görüşmeleri sürdürdü.

Bu kapsamda bugün Nahles’i kabul eden Steinmeier, perşembe günü de Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Merkel, SPD Genel Başkanı Martin Schulz ve CSU Genel Başkanı Horst Seehofer ile görüşecek.

Steinmeier dün CDU/CSU, Yeşiller ve Sol Parti Meclis Grubu başkanlarını kabul etmişti.