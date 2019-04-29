Almanya'nın askeri harcamaları 2018'de yaklaşık 50 milyar dolara ulaştı

BERLİN (AA) - Almanya'nın savunma harcamaları, geçen yıl yaklaşık 50 milyar dolara çıkarak 2009'a göre yüzde 9 yükseliş kaydetti.

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) "Dünyada Askeri Harcamadaki Eğilimler 2018" raporu yayımlandı.

Rapora göre, küresel askeri harcamalar, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artarak 1,8 trilyon dolara ulaştı.

Dünyada savunmaya en fazla bütçe ayıran ülkeler ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa olarak belirlendi.

Rapora göre, Almanya, geçen yıl 49 milyar 500 milyon dolar savunma harcaması yaptı. 2017'de en çok savunma harcama yapan ülkeler sıralamasında 9'uncu olan Almanya, geçen yıl 8'inci sıraya yükseldi. Almanya'nın askeri harcamaları, 2009'a göre yüzde 9 artış gösterdi.

2009'da GSYH'nin yüzde 1,4'üne denk gelen Almanya'nın savunma harcamaları, geçen yıl yüzde 1,2'sine geriledi.

Rapora göre, Türkiye'nin savunma harcamaları da 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 19 milyar dolara ulaştı.







- Almanya'da savunma harcamalarının 60 milyar avroya çıkması bekleniyor





2024'e kadar savunma için GSYH'nin yüzde 1,5'undan fazlasını harcamayı planlayan ülkede, halkın yüzde 53'ü savunma harcamalarının artmasına sıcak bakmıyor.

Almanya, orduya daha fazla asker alınması ve mevcut silah sistemlerini modernleştirmek için savunma harcamalarını 43 milyar avrodan 60 milyar avroya çıkarmayı hedefliyor.

Geçen yıl Almanya Savunma Bakanlığınca hazırlanan rapora göre, bakanlık, 2023’e kadar savunma harcamalarının yüzde 40 artırılmasını öngörüyor. Bu yıl 43 milyar avro olarak planlanan harcamaların, 2024'e kadar 60 milyar avroya çıkarılması amaçlanıyor.

Söz konusu harcamaların 60 milyar avroya ulaşmasıyla GSYH içindeki payı da yüzde 1,5'un üzerine çıkmış olacak.

NATO, ülkelerin savunma harcamalarının GSYH'lerinin yüzde 2'sini bulmasını esas alırken, ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, Almanya'yı hedef almıştı. Trump, savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde GSYH'nin yüzde 2'si seviyesine çıkarmayan ülkelere, "Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek." uyarısında bulunmuştu.

29 NATO ülkesinden sadece 5'inin taahhütlerini yerine getirdiğini belirten Trump, ABD'nin Avrupa'nın güvenliği için milyarlarca dolar para harcadığını savunmuştu. Trump ayrıca, NATO ülkelerinin yüzde 2'lik taahhütlerini 2025 yılına kadar değil, bir an önce yerine getirmesi gerektiğini belirtmişti.



