Almanya'nın dış ticaret fazlası beklentinin altında

FRANKFURT (AA) - Almanya'nın nisan ayı dış ticaret fazlası 19,8 milyar avroyla, 23 milyar avroluk piyasa beklentisinin altnda gerçekleşti.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ülkede nisan ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat yüzde 0,9 artarak 106,3 milyar avro, ithalat da yüzde 1,2 artışla 86,6 milyar avro oldu.



Nisan ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası da 23 milyar avroluk piyasa beklentisinin altında 19,8 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.





-Arındırılmamış yıllık ihracat yüzde 2,9 azaldı





Arındırılmamış rakamlara göre nisanda 101 milyar avroluk ihracat, 83 milyar avroluk ithalat yapıldı. Ülkenin arındırılmamış rakamlarla ihracatı 2016 yılının nisan ayına kıyasla yüzde 2,9 azalırken, ithalatı ise yüzde 5,4 artış kaydetti. Almanya böylece nisanda arındırılmamış rakamlarla 18,1 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Bu rakam geçen yılın aynı ayında 25,3 milyar avro düzeyindeydi.



Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, söz konusu ayda Avrupa Birliği (AB) ülkelerine arındırılmamış rakamlarla 60,9 milyar avroluk ihracat, bu ülkelerden 55 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdi. 2016 yılının nisan ayına kıyasla AB ülkelerine ihracat yüzde 0,5 azaldı, bu ülkelerden ithalat ise yüzde 3,9 arttı.



Nisan ayında, 19 üyeli Avro Bölgesine ise 38,3 milyar avroluk mal satılırken, bu ülkelerden 37,1 milyar avroluk mal alındı. Bu dönemde, Avro Bölgesine ihracat yüzde 0,2 azalırken, ithalat yüzde 4,1 yükseliş kaydetti.





-Üçüncü ülkelere yıllık ihracat 6,3 azaldı





Avro Bölgesine dahil olmayan AB ülkelerine ihracat da yüzde 1’lik azalışla 22,6 milyar avro, ithalat ise yüzde 3,5’lik yükselişle 17,9 milyar avroya çıktı.



Almanya'nın nisan ayında AB dışındaki ülkelere (üçüncü ülkeler) ihracatı 40,2 milyar avro, bu ülkelerden ithalatı 27,9 milyar avro olarak belirlendi. Almanya'nın söz konusu ülkelere ihracatı 2016 yılının nisan ayına kıyasla yüzde 6,3 azalmasına karşın bu ülkelerden ithalatı yüzde 8,6 arttı.