Almanya'nın ekimde ihracat ve ithalatı artarken dış ticaret fazlası azaldı

BERLİN (AA) - Almanya'nın mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı, Çin ve Avrupa Birliği’nin ABD ile ticaret ihtilaflarının etkisiyle, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarken, ithalatı da yüzde 1,3 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat bu yılın ekim ayında 110,8 milyar avro, ithalat da 93,5 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise eylül ayına göre 400 milyon avro azalarak 17,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin, ekimde bir önceki aya göre, mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı 0,7, ithalatı ise yüzde 1,3 arttı.

Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında, ağustosta 117,2 milyar avroluk ihracat, 98,9 milyar avroluk da ithalat yapıldı. Böylece Almanya, ekimde arındırılmamış rakamlarla 18,3 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Almanya'nın ekimde yaptığı ihracatın 69,8 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine olurken, ithalatın 55,1 milyar avroluk kısmı AB’den geldi. Geçen yılın aynı ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 8,1 artış yaşanırken, bu ülkelerden yapılan ithalattaki artış yüzde 7,5 oldu.

AB dışında kalan ülkelere de 47,4 milyar avroluk ihracat, 43,8 milyar avroluk da ithalat gerçekleştirildi. Ülkenin bu kategorideki ihracatı 2017’nin ekim ayına kıyasla yüzde 9,2, ithalatı yüzde 16,4 artış kaydetti.

- Dış ticaret fazlası 10 ayda 192,5 milyar avro

Ülkenin bu yılın ocak-ekim dönemindeki toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 1 trilyon 105 milyar avroya yükselirken, ithalatı da yüzde 6,6 artarak 912,8 milyar avroya çıktı. Böylece ülkenin ticaret fazlası bu yılın ilk dokuz ayında 192,5 milyar avro oldu.

Avrupa’nın en büyük ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip Almanya, geçen yıl 1 trilyon 279 milyar avro ihracat yaparken, ithalatı da 1 trilyon 34 milyar avro da kalmıştı. Ülkenin ticaret fazlası da bir önceki yıla göre 4 milyar azalarak yaklaşık 245 milyar avro olmuştu.





- Cari işlemler fazlası 21,6 milyar avro





Öte yandan, Almanya'nın ekimde cari işlemler fazlası 2017’nin aynı ayına göre 3,6 milyar avro azalarak 15,9 milyar avro olarak gerçekleşti.

Almanya ekonomisinin, Avrupa Birliği ve Çin’in dünyanın en büyük ekonomisi ABD ile yaşadığı ticaret ihtilaflarının arasında kalması dikkati çekiyor. Düşük düşük faiz, yükselen maaşlar ve yüksek istihdama bağlı olarak artan tüketim, Alman ekonomisinin dokuz yıldır büyümesini sağlamıştı. Ekonomistler, ülkede ekonomik büyümenin gelecek dönemlerde soğumasını bekliyor.

- “Brexit’in ön etkisi açıkça görünüyor”





ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, Almanya'nın ekim ayındaki dış ticaretine yönelik yaptığı değerlendirmede, Alman ekonomisinin geleneksel olarak büyüme motoru olan ihracatın, ekimde artarak sarsılan ekonomiye biraz rahatlama getirdiğini belirtti.

Brzeski, devam eden ticaret ihtilaflarının ve küresel üretim talebinin zayıflamasının Alman ihracatında ve ekonomisinde açık bir iz bıraktığını kaydetti.

Daha büyük resme bakıldığında, Alman ihracatında yeni bir yapısal değişim olduğuna işaret eden Brzeski, “ABD hala Almanya'nın en önemli ihracat ortağı. ABD’yi Fransa, Çin ve Hollanda takip etmekte. Ancak, Almanya’nın ihracatı için İngiltere hızla önemini kaybetti. 2015’de Alman ihracatındaki payı yüzde 8 ile Hollanda ve Çin’den büyük olan İngiltere’nin payı yüzde 6’ya düştü ve olumsuz eğilim devam ediyor. Brexit’in ön etkisi açıkça görünüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya’nın ihracat performansını gelecek yıl üç faktöre bağlı olacağını ifade eden Brzeski, bunları “küresel talebin yavaşlamasının ne kadarının zayıf avro tarafından telafi edilebileceği, ABD ve AB arasındaki olası yeni ticaret ihtilafları ve Çin’in talebi.” olarak sıraladı.