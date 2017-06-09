Almanya'nın enflasyon ve büyüme tahmininde revizyon

FRANKFURT (AA) - Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Almanya'nın 2018 ve 2019 için enflasyon beklentisini aşağı çekerken, büyüme beklentilerini yükseltti.

Bundesbank, Almanya’nın enflasyon ve büyüme görünümüne ilişkin, yeni yarı yıl tahminini açıkladı.



Bankadan yapılan açıklamada, Alman ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 1,8’den yüzde 1,9’a, 2018 için yüzde 1,6’dan yüzde 1,7’ye ve 2019 için de yüzde 1,5’ten yüzde 1,6’ya yükseltildiği bildirildi.



Alman ekonomisinin güçlü yükselişinin devam ettiği belirtilen açıklamada, ekonominin çok sağlıklı iş gücü piyasası durumu, özel tüketim, genel devlet talebi ve konut yatırımıyla birlikte devam etmekte olan sağlam tempoyu koruyacağı kaydedildi.



Açıklamada, ayrıca Almanya'nın enflasyon görünümüne ilişkin de değerlendirmeler yer aldı.



Tüketici fiyat enflasyonunun ham petrol ve gıda fiyatlarındaki canlanma nedeniyle bu yıl artacağı aktarılan açıklamada, 2017 için enflasyon tahmininin yüzde 1,4’ten yüzde 1,5’e çıkarıldığı aktarıldı.



Ülkede 2018 yılı enflasyon beklentisinin ise yüzde 1,7’den yüzde 1,4’e ve 2019 için de yüzde 1,9’dan yüzde 1,8’e çekildiği ifade edilen açıklamada, "Bu projeksiyonda temel varsayım, enerji ve gıda fiyat artışlarının özellikle 2018'de önemli ölçüde gerileyeceği yönündedir." yorumu yapıldı.





-Enflasyon gelecek yıl da ECB hedefini yakalayamayacak





Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, konuya ilişkin açıklamasında, ihracat ve canlanan işletme yatırımlarına ek olarak çok sağlıklı iş gücü piyasası durumu, özel tüketim, genel kamu talebi ve konut yatırımı sayesinde devam eden güçlü temponun garanti altına alınacağını dile getirdi.



Bu faktörlerin, geniş tabanlı ve oldukça enerjik bir ekonomik yükseliş senaryosu oluşturmak için birleşeceğini savunan Weidmann, ancak iş gücü piyasasındaki arz darboğazlarının giderek daha belirgin hale geleceğine dikkati çekti.



Öte yandan Avrupa Merkez Bankasının (ECB) düşük faiz politikasına en belirgin eleştiriyi yapan bankanın enflasyon tahminleri, Almanya'nın enflasyonunun ECB'nin "yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın" seviyedeki enflasyon hedefini gelecek yıl da yakalayamayacağına işaret etti.



