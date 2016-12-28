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Almanya'nın genel kamu borcu 3'üncü çeyrekte arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya'nın federasyon, eyaletler, belediyeler ve belediye birliklerinin tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil genel kamu borcu, bu yılın 3'üncü çeyreğinde 2015'in sonuna göre yüzde 0,4 arttı. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin...

Almanya'nın genel kamu borcu 3'üncü çeyrekte arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya'nın federasyon, eyaletler, belediyeler ve belediye birliklerinin tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil genel kamu borcu, bu yılın 3'üncü çeyreğinde 2015'in sonuna göre yüzde 0,4 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Almanya'nın, 2016 yılı 3'üncü çeyrek sonunda federal, eyalet, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil halka açık olmayan kurumlara, genel kamu bütçesinin borcu 2 trilyon 31,4 milyar avro oldu.

31 Aralık 2015'ten bu yana söz konusu borç yüzde 0,4 artarken, önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azaldı.

Almanya’da federal borç, 3'üncü çeyrekte bu yılın başına kıyasla yüzde 0,7 yükseldi. Söz konusu borç, 8,7 milyar avro artarak 1 trilyon 273, 7 milyar avroya çıktı.

Eyaletlerin borcu da söz konusu dönemde yüzde 0,1 artarak 613,5 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde borcu en çok artan eyaletler yüzde 8,9 ile Hamburg, yüzde 8,8 ile Hessen ve yüzde 5,5 ile de Schleswig-Holstein olarak belirlendi. Borcu en fazla azalan eyalet ise yüzde 14,8’le Saksonya oldu. Saksonya'yı yüzde 6,5 ile Mecklenburg-Vorpommern ve yüzde 5,1 ile de Thüringen eyaletleri izledi.

Belediyelerin borcu ise yüzde 0,3’lük azalışla 143,7 milyar avro olarak belirlendi.

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AlmanyaDestatisKamu Borcu
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