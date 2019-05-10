Almanya'nın ihracatı martta

BERLİN (AA) – Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarken, ithalat da yüzde 0,4'lük yükseliş kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat martta bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarken, ithalat yüzde 0,4 yükseldi.

Geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,9, ithalat yüzde 4,5 artış gösterdi.

Analistler martta ihracatın yüzde 0,3 düşeceği tahmininde bulunmuştu.

Ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat bu yılın mart ayında 112,7 milyar avro, ithalat 92,7 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası 20 milyar avro olarak gerçekleşti.

Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında, martta 118,5 milyar avroluk ihracat, 95,6 milyar avroluk da ithalat yapıldı. Böylece Almanya, martta arındırılmamış rakamlarla 22,7 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Dış ticaret fazlası geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 azaldı. Mart 2018’de dış ticaret fazlası 24,6 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'nın martta yaptığı ihracatın 70,5 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine olurken, ithalatın 56,6 milyar avroluk kısmı AB’den geldi. Geçen yılın aynı ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 2,5 artış yaşanırken, bu ülkelerden yapılan ithalattaki artış yüzde 5,5 oldu.

AB dışında kalan ülkelere de 47,8 milyar avroluk ihracat, 39 milyar avroluk da ithalat gerçekleştirildi. Ülkenin bu kategorideki ihracatı 2018’nin mart ayına kıyasla yüzde 1,1, ithalatı yüzde 3,1 artış kaydetti.





Ülkenin bu yılın ocak-mart dönemindeki toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 336 milyar avroya yükselirken, ithalatı da yüzde 4,5 artarak yaklaşık 281 milyar avroya ulaştı.

Böylece ülkenin ticaret fazlası bu yılın ilk dokuz ayında 55 milyar avro oldu. Birinci çeyrekte AB’ye ihracat yüzde 2,3, AB dışında kalan ülkelere ise 2,7 artış gösterdi









- Cari işlemler fazlası 30,2 milyar avro





Öte yandan, Almanya'nın martta cari işlemler fazlası 2018'in aynı ayına göre 800 milyon avro artarak 30,2 milyar avro olarak gerçekleşti.

Geçen yılın mart ayında cari fazla 29,4 milyar avroda kalmıştı.

İhracata dayalı Almanya ekonomisinin, Avrupa Birliği ve Çin’in dünyanın en büyük ekonomisi ABD ile yaşadığı ticaret ihtilaflarının arasında ve Brexit belirsizliğinde kalması dikkati çekerken düşük faiz, yükselen maaşlar ve yüksek istihdama bağlı artan tüketim, Alman ekonomisinin dokuz yıldır büyümesini sağlamıştı. Geçen yıl ekonomi yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu bu yıl büyümenin yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor.