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Almanya’nın ilk e-highway’ı Hessen eyaletinde hizmete girdi

- Elisa ismi verilen söz konusu e-highway projesi 14,6 milyon avroya mal oldu ve Almanya Çevre Bakanlığı tarafından finanse edildi

Almanya’nın ilk e-highway’ı Hessen eyaletinde hizmete girdi
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BERLİN (AA) - Almanya’nın Hessen eyaletinde kara yolu taşımacılığında elektrifikasyonda ilk adım atılarak, yük taşımacılığı için e-highway hizmete sokuldu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, bir hibrit tahrik sistemi ile birleştirilen 5 km’lik test e-highway Frankfurt’un kuzeyinde bugün hizmet vermeye başladı.

Elisa ismi verilen söz konusu e-highway projesi 14,6 milyon avroya mal oldu ve Almanya Çevre Bakanlığı tarafından finanse edildi.

2022’ye kadar devam etmesi planlanan e-highway projenin amacı, verileri toplayıp ve analiz ederek e-highway'ın ülkenin diğer bölgelerine yayılmasını sağlamak. Aynı zamanda sıfır yerel emisyon üretmek de projenin amaçları arasında yer alıyor.

Projede kamyon üreticisi Scania, Volkswagen ve Siemens ile beraber çalıştı. Dünyanın ilk e-highway’ı daha önce İsveç’de hizmet vermeye başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaE-highwayHessen
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