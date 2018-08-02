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Almanya'nın kamu borcu 2017’de azaldı

- Ülkenin genel kamu borcu, 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,1 geriledi

Almanya'nın kamu borcu 2017’de azaldı

FRANKFURT (AA) - Almanya'nın federasyon, eyaletler, belediyeler ve belediye birliklerinin tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil genel kamu borcu, 2017'de yıllık bazda yüzde 2,1 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Almanya'nın, geçen yılın sonunda federal, eyalet, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara, genel kamu borcu 1 trilyon 967 milyar 177 milyon avro oldu.

Söz konusu borç, geçen yılın sonunda 2016'ya kıyasla yüzde 2,1 azaldı.

Almanya’da genel kamu borcu, tüm idari kademelerde azalış kaydetti. Söz konusu dönemde federal borç yüzde 1,2, eyaletlerin borcu yüzde 3,7, belediye ve belediye birliklerinin borcu da yüzde 3,5 geriledi.

Bu dönemde borcu en fazla azalan eyalet yüzde 16 ile Saksonya oldu. Saksonya'yı yüzde 13 ile Baden-Württemberg ve yüzde 12,7 ile Bayern izlerken, borcunda artış görülen eyaletler yüzde 4,6 ile Hamburg, yüzde 3,5 ile Thüringen ve yüzde 2,2 ile Saksonya-Anhalt olarak kaydedildi.

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