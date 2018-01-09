Almanya'nın kasım ayı ihracat ve ithalatı arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya’nın geçen yılın kasım ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı önceki aya kıyasla yüzde 4,1, ithalatı ise yüzde 2,3 arttı.



Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ülkede 2017 yılının kasım ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat 111,6 milyar avro, ithalat da 89,2 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise 22,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.



Ülkenin kasım ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı ekime göre yüzde 4,1 ve ithalatı da yüzde 2,3 yükseldi.



Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında ise, kasımda 116,5 milyar avroluk ihracat, 92,8 milyar avroluk da ithalat yapıldı. Ülkenin bu segmentteki ihracatı 2016'nın kasım ayına kıyasla yüzde 8,2, ithalatı yüzde 8,3 artış kaydetti. Almanya, kasımda arındırılmamış rakamlarla 23,7 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.







- AB ve AB dışındaki ülkelere ihracat arttı





Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, söz konusu ayda 28 üyeli Avrupa Birliği (AB) ülkelerine arındırılmamış rakamlarla 67,9 milyar avroluk ihracat, bu ülkelerden 62,1 milyar avroluk ithalat gerçekleştirdi. 2016'nın kasım ayına kıyasla AB ülkelerine ihracat yüzde 8, bu ülkelerden ithalat yüzde 9,5 arttı.



Bu dönemde, 19 üyeli Avro Bölgesi’ne 43 milyar avroluk ihracat yapılırken, bu ülkelerden 41,3 milyar avro değerinde mal alındı. Böylece, Avro Bölgesi’ne yapılan ihracat yüzde 9,1, ithalat da 9,5 yükseldi.



Avro Bölgesi'ne dahil olmayan AB ülkelerine ihracat ise yüzde 6,2’lik artışla 24,9 milyar avro, ithalat yüzde 9,6’lık yükselişle 20,8 milyar avroya çıktı.



Almanya'nın kasım ayında AB dışındaki ülkelere (üçüncü ülkeler) ihracatı 48,5 milyar avro, bu ülkelerden ithalatı 30,7 milyar avro olarak belirlendi. Söz konusu ülkelere ihracat 2016'nın kasım ayına kıyasla yüzde 8,4 ve bu ülkelerden ithalat da yüzde 5,9 arttı.



