"Almanya'nın Türkiye politikası rasyonelleşmeli"

KÖLN (AA) - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı, son dönemlerde Türkiye ile Almanya arasında yaşanan siyasi gerginliği, her iki ülkenin son yıllarda yaşadığı ekonomik dönüşüme bağlayarak "Son 10 yılda Türkiye çok ciddi bir ekonomik dönüşüm gerçekleştirdi ve daha iddialı bir dış politika izlemeye başladı." dedi.

Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi de olan Bayraklı, Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD), Almanya'nın Köln kentinde düzenlediği Siyaset Akademisi'nde "2005'ten günümüze Merkel-Erdoğan dönemi Türkiye-Almanya ilişkileri" konulu konferans verdi.

Bayraklı, konferans öncesi AA muhabirine şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler son dönemde çok gergin. Türkiye ile Almanya arasındaki temel sorunun nedenini iki ülkede yaşanan dönüşüme bağlıyorum. Sadece Türkiye'de değil Almanya'da da çok ciddi bir dönüşüm yaşanıyor. Son 10 yılda Türkiye çok ciddi bir ekonomik dönüşüm gerçekleştirdi ve daha iddialı bir dış politika izlemeye başladı, daha iddialı bir ülke haline geldi. Bunun yansımalarını diaspora politikasında ve diğer alanlarda gördük. Almanya ise yaşadığı ekonomik dönüşümle çok daha agresif ve iddialı bir dış politika takip etmeye başladı ve Avrupa Birliği'nin motor gücü haline geldi."

- "Yeni bir Türkiye ortaya çıktı"

Yaşadığı dönüşüm sonucu yeni bir Türkiye'nin ortaya çıktığını, bunun da yapılan referandumla taçlandırıldığını belirten Bayraklı, şunları kaydetti:

"Maalesef Almanya'daki bazı kesimlerin bu dönüşümü anlamak istemedikleri veyahut kabullenemediklerini görüyoruz ve bu dönüşümü de çeşitli yöntemlerle geri döndürmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bunun Almanya'nın iç politikası ile de ilgisi var. Almanya'nın iç politikasına yön veren çok ciddi Türkiye karşıtı Türkiye kökenli lobi var ve bunun içinde PKK'ya müzahir gruplar var, bunun dışında aşırı sol radikal gruplar var ve son dönemde buna maalesef FETÖ de eklendi."

- "Türkiye sessiz diplomasi yürütmeli"

Bayraklı, Almanya'da Türkiye söz konusu olduğunda gerek politika gerek medyada adeta bir histeri hali gözlemlendiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bence ikili ilişkilerin rasyonelleştirilmesi gerekiyor. Bu noktada Türkiye'nin de özellikle Alman müttefiklerimize yardım etmesi gerekiyor. Maalesef Almanya'nın Türkiye politikası irrasyonel, korkulara ve duygulara dayalı irrasyonel bir noktaya savruldu. Türkiye bu politikanın rasyonelleşmesi konusunda Almanya'ya yardımcı olmalı. Özellikle Almanya'daki Türkiye konusunda ideolojik davranmayan kesimlerle ilişkilere Türkiye yatırım yapmalı ve daha çok bu yatırımı da sessiz diplomasi çerçevesinde yürütmeli. Kamuoyu önünden ziyade biraz daha sessiz bir diplomasi yürütmemiz gerekiyor."



