Almanya’nın yurt dışı net varlıkları 1,8 trilyon avro

BERLİN (AA) – Alman Merkez Bankası (Bundesbank), Almanya’nın net yurt dışı varlıklarının ticaret fazlasından dolayı son yıllarda artarak 2017 yıl sonunda 1,8 trilyon avroya ulaştığını bildirdi.

Almanya Merkez Bankası aylık raporunda, ülkenin artan net yabancı varlıklarının son 10 yıldaki cari fazlasını yansıttığını belirtti.

Raporda, Almanya’nın net yurt dışı varlıklarının artış hızının küresel mali kriz döneminde yavaşladığı hatırlatılarak, net yurt dışı varlıklarının ticaret fazlasından dolayı son yıllarda artarak 2017 yıl sonunda 1,8 trilyon avroya ulaştığı ifade edildi. Bu rakam da ülkenin Gayri Safi Millî Hasıla’nın yüzde 54’üne denk geliyor.

Almanya’nın yabancı ülkelerdeki yatırımlarının 2008-2017 arasında ortalama yıllık toplam getirisi de (finansal türevler hariç) yüzde 3,7 olarak kayıtlara geçti.





- Ticaret fazlası 245 milyar avro





Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre, ülkenin bu yılın ocak-ekim dönemindeki toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 1 trilyon 105 milyar avroya yükselirken, ithalatı da yüzde 6,6 artarak 912,8 milyar avroya çıktı. Böylece ülkenin ticaret fazlası bu yılın ilk dokuz ayında 192,5 milyar avro oldu.

Avrupa’nın en büyük ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip Almanya, geçen yıl 1 trilyon 279 milyar avro ihracat yaparken, ithalatı da 1 trilyon 34 milyar avro da kalmıştı. Ülkenin ticaret fazlası da bir önceki yıla göre 4 milyar azalarak yaklaşık 245 milyar avro olmuştu.

IMF ve Avrupa Komisyonu uzun zamandır Almanya'ya, küresel ekonomik dengesizlikleri azaltmak için, maaşları ve yatırımları yükselterek iç talebi artırma çağrısı yapıyor.