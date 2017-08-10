Almanya'ya geçen ay 15 bin iltica talebi

BERLİN (AA) - Almanya'ya temmuz ayında iltica talebinde bulunanların sayısının 15 bin 69 olduğu bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen ay ülkeye 15 bin 69 kişi iltica başvurusu yaptı.

Bunlardan 3 bin 972'sini Suriyeliler oluşturdu. Irak'tan bin 679, Afganistan'tan 909 kişi Almanya'ya iltica talebinde bulundu.

Haziran ayında 433 olan Türk ilticacı sayısı ise temmuzda 620'ye yükseldi.

Ayrıca, ocak-temmuz döneminde toplam 106 bin 604 kişi Almanya'ya iltica için başvurdu. Suriyeli sığınmacılar, 26 bin 896 kişi ile iltica talep edenlerin başında geldi.

Aynı dönemde Türkiye'den gelen iltica etmek isteyenlerin sayısı 3 bin 817 oldu.