Almanya'ya geçen ay 16 binin üzerinde iltica talebinde bulunuldu

BERLİN (AA) - Almanya'da ağustos ayında iltica talebinde bulunanların sayısının 16 bin 312 olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayında ülkeye iltica talebinde bulunanların sayısının 16 bin 312 olduğu, talepte bulunanların başında Suriyeli, Iraklı ve Afganların yer aldığı belirtildi.

Ülkeye iltica talebinde bulunanların 3 bin 893'ünün Suriyeli, 2 bin 94'ünün Iraklı, bin 62'sinin Afganistan vatandaşı olduğu kaydedildi.

Temmuz ayında sayıları 620 olan Türk ilticacıların sayısının ise ağustosta 962'ye yükseldiği ifade edildi.

Ocak-ağustos döneminde toplam 123 bin 878 kişi, Almanya'ya iltica talebinde bulundu.

31 bin 383 kişiyle Suriyeliler, iltica talep edenlerin başında gelirken, aynı dönemde Türkler tarafından yapılan başvuruların sayısı 4 bin 432 olarak açıklandı.