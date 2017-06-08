Almanya'ya geçen ay yaklaşık 15 bin iltica talebi yapıldı

BERLİN (AA) - Almanya'da mayıs ayında iltica talebinde bulunanların sayısının 14 bin 973 olduğu bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanlığının yapılan yazılı açıklamada iltica talebinde bulunanların 3 bin 657'sinin Suriyeli olduğu belirtildi.

İltica talebinde bulunanların bin 632'si Irak, bin 94'ünün Eritre vatandaşı olduğu kaydedildi.

Nisan ayında sayıları 360 olan Türk ilticacıların sayısının ise mayısta 498'e yükseldiği kaydedildi.

Yılın ilk beş alında toplam 77 bin 148 kişi, Almanya'dan iltica talebinde bulundu. 18 bin 879 ile Suriyeliler, iltica talep edenlerin başında geliyor.

Aynı dönemde Türkiye'den gelen ilticacıların sayısı 2 bin 401 oldu.