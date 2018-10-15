Almanya'ya göç edenlerin sayısı 2017'de azaldı

BERLİN (AA) - Almanya'ya göç edenlerin sayısı geçen yıl azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, geçen yıl Almanya’ya göç edenlerin sayısı, ülkeyi terk edenlerden yaklaşık 416 bin daha fazla oldu.

Geçen yıl 1 milyon 551 bin kişinin göç ettiği ülkeyi terk edenlerin sayısı da 1 milyon 135 bin olarak gerçekleşti. Almanya’ya göç edenlerin sayısında 2016’ya kıyasla 314 bin kişi, Almanya’yı terk edenlerin sayısında da 230 bin kişilik azalma yaşandı.

Ülkeye 27 Avrupa ülkesinden gelen kişilerin sayısı, Almanya’dan göç edenlerin sayısından 239 bin fazla oldu. Bu göçmenler arasında Romanya vatandaşları 73 bin ile ilk sırada bulunurken, 34 bin ile Polonya vatandaşları ikinci ve 33 bin ile Hırvatistan vatandaşları üçüncü sırada yer aldı.

Asya ve Afrika’dan göç edenlerin sayısında 2016'ya kıyasla önemli düşüş kaydedildi. Suriye’den net göç sayısı 146 binden 60 bine düşerken, Afganistan’dan 56 binden 4 bine ve Irak’tan 48 binden 16 bine geriledi.