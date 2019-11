Almanya’ya sağlık ihracatı

Yılmaz Parlar yazıyor... Almanya Yolu Dayanışma ve Destek Derneği tarafından daha önce Alman Veteriner Okulu olan Seven Hills Palace Hotel'de düzenlenen seminer ve başvuru değerlendirme toplantısında; Almanya Yolu Dayanışma ve Destek Derneği adına Yönetim Kurul başkanı Adil Gökdemir ve Musa Salih Özbay bilgilendirme açılış konuşnası gerçekleştirdiler.

Adil Gökdemir, Almanya Yolu Dayanışma ve Destek derneğin öncesinde Berliner tercüme ve danışmanlık olarak hizmet verdiklerini söyledi. Almanya’nın genel yapısını değerlendirdi. Gökdemir ''Almanya zaten uzun zamandır yurtdışından çalışma amaçlı göç alan bir ülke niteliliğindedir. Fakat Almanlar her zaman olduğu gibi bazı kural ve disiplin çerçevesinde bu tür süreçleri belirler. Bu bahsi geçen yasayla da aslında değişen başlıca noktalar şunlardır. İstihdamda Alman ve Avrupa Birliği vatandaşlarına tanınan öncelik kaldırıldı, 6 aylık iş arama vizesinin önü açıldı, bilgi teknolojisi alanında mesleki tecrübesi olan, yıllık en az 50.000 Euro brüt maaş alma taahhüdü olanların öğrenimlerine dair resmi belge ve diploma ibraz etme şartı kaldırıldı. Positivliste” adıyla belirlenen öncelikli meslek grupları listesi dışındaki meslek gruplarına da istihdam olanağı sağlandı. Bu değişikliğe gidilmenin çok farklı dinamikleri vardır. Almanya’da güncel olarak özellikle sağlık sektöründe çok büyük eleman sıkıntısı yaşanıyor ve bu sektör için sadece tahminen 150.000 kişilik personel açığından bahsediliyor.”Şeklinde bilgiler paylaştı.

Düzenlenen panele; Türk Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, Almanya Yolu Dayanışma ve Destek Derneği adına Yönetim Kurul başkanı Adil Gökdemir ve Musa Salih Özbay, Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi öğretim görevlileri Nermin Demirci-Nuran Gül Borazan, Almanya İnsan kaynakları şeketleri sahipleri Yusuf Demir, Durmuş Tüney ve Murat Urhan konuşmacı olarak katıldılar.

Almanya nitelikli elemana kapıları açıyor

Bakıcı personel açığının genç nüfuslu ülkelerden gelecek iş gücüyle karşılanacağı, bölgedeki hastane ve yaşlı bakım evlerinde çalışabilecek bay-bayan hasta ve yaşlı bakımı işlerinde çalışacak sağlık personeli alımı yapmak üzere başvurusu kabul edilen adayların Almanya’da çalışma ve oturma izinleri şirket tarafından alınacağı açıklandı.

Aranan Koşulların lgili kurum ve kuruluşlardan mezun olmak. 45 yaşını geçmemiş olmak. B2 düzeyinde Almanca ve/ya İngilizce dil sertifikasına sahip olmak şeklinde ilk olmazsa olmaz maddelerini vurguladılar. Dil yeterliliği konusunda işverenin beklentisi belirleyici olduğuna dikkat çekdiler.

Öncelikle son zamanlarda bu alanda insanlar çok dolandırıldığı için Almanya Yoluna girmeden herkesin biraz daha temkinli olması gerektiğini, kimsenin sahte umutlara kapılmasını istemediklerini, bu nedenle önce ilgili meslek gruplarına göre iş ilanlarını yayınladıklarını, seminerler ve bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini, CV’leri topladıklarını, Almanya’dan şirket yetkililerini Türkiye’ye seçmelere çağırdıklarını dile getirdiler.

