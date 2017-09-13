"Alo 140 Terör İhbar Hattı" için kamu spotu hazırlandı

ANKARA (AA) - Terörle mücadele kapsamında hizmet veren "Alo 140 Terör İhbar Hattı'nın tanıtımı için hazırlanan kamu spotu, yayımlanması talebiyle televizyonlara gönderildi.
30 Ekim 2015'te faaliyete başlayan hattın daha aktif kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni bir kamu spotu filmi hazırlandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, kamu spotunun televizyon kanallarında yayınlanması için tavsiye niteliğinde karar aldı. Kararın ardından video, yayınlanması talebiyle yayın kuruluşlarına gönderilmeye başlandı.
Vatandaşların ihbarları sonucunda terörle mücadelede elde edilen başarılara ve televizyon haberlerine yer verilen videoda, "Terörü hep birlikte durdurabiliriz, yeter ki görmezden gelmeyin" ifadeleri kullanılıyor.