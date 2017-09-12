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"Alo Evlat Hattı" ekiplerinden doğum günü sürprizi

- Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez ve evlat özlemi çeken yaşlıların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan "Alo Evlat Hattı" ekipleri, 99 yaşına giren Neriman Enginalp'in yaş gününü kutladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belediye tarafından evlat özlemi çeken yaşlıların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan "Alo Evlat Hattı" ekibi ve Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Neriman Enginalp'in 99'uncu yaş gününü kutladı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın tavsiyesi üzerine Kartepe Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Alo Evlat Hattı" ekipleri, çocuğu olmayan ya da çocuğunu kaybeden yaşlılar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla ilgileniyor.

"İhtiyacınız olduğunda evladınız kapıda" sloganıyla oluşturulan "Alo Evlat Hattı" (371 11 71) ekipleri, 99 yaşına giren Enginalp'e doğum günü düzenledi.

Yeni yaşından dolayı Enginalp'i tebrik eden Üzülmez, 100'üncü yaşını da kutlamayı arzuladığını kaydetti.

Enginalp de doğum günü organizasyonundan dolayı Üzülmez'e teşekkür ederek, "İyilik yapan iyilik bulur. Her zaman sizlerin duacısıyım. Dizlerimde kireçlenme olmasından dolayı yatağa bağlı kaldım. Yatmadığım hastane kalmadı. Fizik tedaviye gidiyorum. Allah sizlere sağlıklı ve uzun ömürler versin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Enginalp, doğum günü pastasını kesti.

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"Alo Evlat Hattı"Doğum GünüKartepeKocaeli
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