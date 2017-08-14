"Alo Evlat Hattı"ndan sürpriz doğum günü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belediye tarafından evlat özlemi çeken yaşlıların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan "Alo Evlat Hattı" ekipleri, yatağa bağımlı yaşayan Turhan Kaya'nın doğum gününü kutladı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın tavsiyesi üzerine Kartepe Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Alo Evlat Hattı" ekipleri, çocuğu olmayan ya da çocuğunu kaybeden yaşlılar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla yakından ilgileniyor.

"İhtiyacınız olduğunda evladınız kapıda" sloganıyla oluşturulan "Alo Evlat Hattı" (371 11 71) ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde 8 yıl önce geçirdiği kaza sonucu yatağa bağımlı yaşayan Turhan Kaya'yı ziyaret etti.

Ekipler, Turhan Kaya'nın 42'nci doğum gününü 9 yaşındaki kızı Nisanur Kaya ile birlikte kutlayarak, unutulmaz bir sürprize imza attı.

Sürpriz karşısında duygulanan Kaya ailesi, duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Kaya ailesinin mutluluklarına ortak olan "Alo Evlat Hattı" ekibi de Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in selamlarını getirdiklerini belirterek, sağlık ve mutluluklar diledi.