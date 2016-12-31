Alperen Ocakları yılbaşı kutlamalarını protesto etti

İSTANBUL (AA) - Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, yılbaşı kutlamalarını protesto etti.

Eyüp Sultan Meydanı'nda toplanan grup adına basın açıklaması yapan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ahmet Yöney, kültürel yozlaşmaya karşı yılbaşında gençlere milli kültürü yaşama çağrısı yaptı.

2016'nın şehitler vererek geçtiğini, 2017'yi ise bunlara sebep olanlardan hesap sorarak geçireceklerini kaydeden Yöney, şunları söyledi:

"Türk milletini töre ve geleneklerinden uzaklaştırmaya ve yozlaştırmaya ant içmiş karanlık güçlere Alperen Türk Gençliği olarak sesleniyoruz; Ey Yüce Türk Milleti, üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir. Bozmaya kalkan olursa biz de onların yuvalarını bozarız."