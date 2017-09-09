İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Yıllar boyunca Türk futboluna hizmet edecek, 3 stadın az sonra ilk kazmasını vuruyoruz. Gönülden inanıyorum, İzmir takımları bu stadyumlarla hepimize gurur verecek o anlı şanlı geçmiş yıllarını tekrar yaşatacak." dedi.

Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka stadlarının temel atma töreni ve Yasin Börü Gençlik Merkezi'nin açılışı için Serdar Yereli Spor Salonu yanındaki alanda yapılan törende konuşan Yıldırım, gençleri hayatın her alanında ön planda görmek istediklerini söyledi.

Yıldırım, bugün İzmir'de futbola gönül verenler için önemli ve tarihi bir gün olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yıllar boyunca Türk futboluna hizmet edecek 3 stadın az sonra ilk kazmasını vuruyoruz. Gönülden inanıyorum, İzmir takımları bu stadyumlarla hepimize gurur verecek o anlı şanlı geçmiş yıllarını tekrar yaşatacak. Büyük başarılara imza atacaklar. Göztepe 2016-2017 yılında Süper Lig'e çıktı. Göztepe'yi tebrik ediyoruz. Göztepe, İzmir'i Süper Lig'de temsil edecek.

İstedik ki Akdeniz Oyunlarına ev sahipliği yapan İzmir'e yakışan stadyumlar olsun. İstedik ki İzmir taraftarı, takımlarının maçlarını en güzel stadyumlarda seyretsin. Bu temelini atacağımız 3 stadyumumuzu UEFA standartlarında, İzmir'in ve Türkiye'nin hak ettiği şekilde kazandırmak için harekete geçtik. Yapılan iyileştirme çalışmalarının yeterli olmadığını gördük."

Alsancak Stadı'nın Gençlik ve Bakan Spor Bakanlığı uhdesinde yapıldığını, Göztepe ve Karşıyaka stadlarının ise TOKİ ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yapılacağını anlatan Başbakan Yıldırım, 3 stadın maliyetinin 400 milyon lira olduğunu ifade etti.

Yıldırım, stat inşaatlarının çeşitli nedenlerle belediyeler tarafından mahkemelere taşındığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Mahkemeler uzun süreler aldı, bütün engelleri nihayet hallettik. Şimdi temelini atıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Alsancak Stadı 14 bin, Göztepe 20 bin, Karşıyaka 15 bin seyirci kapasiteli olacak. Bu 3 stadyumu kısa sürede İzmir'e kazandıracağız. Az önce Gençlik ve Spor Bakanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'de gençlik adına çok büyük projeler devam ediyor."

İzmir'e hizmetlerin artarak devam edeceğinin altını çizen Yıldırım, "Bundan zerre kadar endişeniz olmasın, değil mi ki siz İzmir sevdalıları olarak, sürekli gece demeden, gündüz demeden, yaz demeden, kış demeden, büyük bir gayret gösteriyorsunuz. Bizlerle beraber, bu şehrin kalkınması, bu şehrin ilerlemesi için gecenizi, gündüzünüze katıyorsunuz, bizim de bu emeklerin karşılığını vermek boynumuzun borcudur." dedi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok daha güzel günleri, 2023 hedefini birlikte gerçekleştireceklerini belirterek, "Bu temel atma törenimizin Türk sporu için, İzmir için, İzmir'in bütün kulüpleri için, 6 kulübü var biliyorsunuz İzmir'in, 3 kulübümüze bu stadyumu yapıyoruz. Buca'nın zaten stadyumu var. Altınordu ve İzmirspor da buradan yararlanacak." diye konuştu.

Yıldırım'a konuşmasının ardından Bucaspor Kulübü Başkanı Ahmet Doğan, 35 numaralı ve arkasında Binali Yıldırım yazan forma hediye etti.

- Temel Atma Töreni

Daha sonra canlı bağlantılar kurularak stadların temelleri atıldı. İlk olarak Alsancak Stadı'nın temeli atılırken yüklenici firma tarafından inşaatın 2019 Mayıs ayında bitirilmesinin hedeflendiği söylendi. Bunun üzerine Başbakan Yıldırım, Alsancak Stadı'nda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a seslenerek, "2019 Mayıs'ı geç, 2019 Ocak veya Şubat'a bunu bitirelim." talimatını verdi.

Alsancak Stadı'nın temel atma töreni gerçekleştirildikten sonra Göztepe Stadı için canlı bağlantı yapıldı. Yıldırım, Göztepe Stadı'nın 2019-2020 sezonu için hazır olacağının belirtilmesi üzerine "2019 Ağustos sonu stadyum hazır olacak, öyle mi. Biz bunu Alsancak gibi yapalım olmaz mı, Alsancak'ı 2019 Şubat'ında demiştik, şimdi bu geç kalırsa olmaz, aynı olsun." dedi.

Son olarak Karşıyaka Stadı'nın temel atması gerçekleşti. Binali Yıldırım'ın, "Stadın teslim tarihi için Şubat 2019 uygun mu?" diye sorması üzerine Dünya Karşıyakalılar Günü olan 19 Aralık 2018'de stadın teslim edilmesi yönünde istek geldi.

Başbakan Yıldırım, "20 Aralık olsun da benim doğum günüm olsun." dedikten sonra “Hadi, hayırlı uğurlu olsun. 19 Aralık 2018" diyerek butona bastı.

- Yasin Börü Gençlik Merkezi

Başbakan Yıldırım, temel atma töreninin ardından açılışını yaptığı Yasin Börü Gençlik Merkezi'ni gezdi.

Kapıda özel sporcular Filiznur İmer ve Güneş Aykol tarafından karşılanan Yıldırım, ilk olarak merkezdeki salonda basketbol antrenmanı yapan gençlerle bir araya geldi. Daha sonra satranç atölyesine geçen Yıldırım, buradaki gençlerle satranç ve mangala oynadıktan sonra el sanatları kulübündeki gençlerin yanına geçti.

Burada torunu için çeşitli oyuncuklar alan Başbakan Yıldırım, resim atölyesindeki eserleri inceleyip ebru yaptı. Plastik sanatları atölyesinde ahşap yakma sanatıyla isminin baş harflerini işleyen Yıldırım, son olarak kitap okuma bölümünde gençlerle bir süre sohbet etti.

Başbakan Yıldırım, Yasin Börü Gençlik Merkezi ziyaretinin ardından çıkışta İsmigül Yonca isimli bir vatandaşın isteği üzerine Karabağlar'da bulunan bir iş yerine gitti.

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