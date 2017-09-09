



İZMİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir'de yapılacak Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarını çok kısa sürede tamamlayarak, taraftarlara kazandıracaklarını belirtti.

Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temel atma töreni ve Yasin Börü Gençlik Merkezi'nin açılışı için Serdar Yereli Spor Salonu yanındaki alanda Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünde İzmirliler ile bir arada olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmirlilere müjdeleri olduğunu kaydeden Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir Türk sporunda çok önemli bir yere sahip. Geçmişte Türk futbolunda başarılarıyla destanlar yazan kulüpler için çok önemli bir gün. Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temellerini atacağız. Göz Göz Göztepe, Kaf Kaf Karşıyaka, Büyük Altay ve Altınordu Kulüpleri başta olmak üzere İzmir'in güzide kulüpleri ve taraftarlarına bu 3 stadı kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Statları çok kısa sürede tamamlayarak, açılışını yapacağız ve taraftarlara kazandıracağız. Statların toplam maliyeti 400 milyon lira. Süre için pazarlığı başbakanımız yapacak. Yan tarafta gençlik merkezimizi de kazandırıyoruz."





- 32 stat projesi





Bak, Türkiye'de yaklaşık 300 gençlik merkezinde 2 milyonun üzerinde gencin hem spor yaptığını hem de kültürel faaliyetlere katıldığını kaydetti.

2017-2018 futbol sezonunda Göztepe'ye Süper Lig'de, Altınordu'ya TFF 1. Lig'de, Karşıyaka ve Altay'a TFF 2. Lig'de başarılar dileyen Bak, "Temennimiz İzmir'deki kulüplerimizin başarılarına yenilerini ekleyerek, İzmir'i sevindirmesi." dedi.

Bak, Türk sporunun çok şanslı olduğunu çünkü sporun içinden gelen ve spordan anlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde spor için önemli yatırımlar yaptık. 32 stat projesinden 11'ini tamamladık, 15'i yapım aşamasında, 6'sı da proje aşamasında." diye konuştu.

Her şeyi Türk gençliği için yaptıklarını kaydeden Bak, "İnanıyoruz ki bu spor tesislerinden ülkemizi, Avrupa ve dünya şampiyonları ile olimpiyatlarda başarıyla temsil edecek sporcular çıkacak. AK Parti hizmetlerine gençlik alanında da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise Başbakan Yıldırım öncülüğünde hükümetin İzmir'in kültürel ve sportif sorunlarının çözümlerine yönelik çalışmaları kapsamında 3 stadın temel atma törenini ve çocuk yaşta şehit olan Yasin Börü'nün ismini verdikleri gençlik merkezinin açılışını yapacaklarını atardı.





- Tören





İzmir'deki kulüplerinden birçok sporcunun yanı sıra vatandaşların ilgi gösterdiği açılış töreni için temelleri atılan Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarında da taraftarlar toplandı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve Türk bayraklarının asıldığı tören alanına giriş sırasında katılımcılara Türk bayrakları dağıtıldı.

Törene Başbakan Yıldırım ve Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ın yanı sıra Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı.





- Statlar





İzmir futbolunda çok önemli bir yere sahip olan Alsancak Stadı, 2014-2015 sezonu başında depreme dayanıksız olması nedeniyle kapatıldı. 2015'te yıkılan stat mevcut yerine tekrar yapılacak. Yeni stadın kapasitesi 14 bin kişi olacak.

TOKİ tarafından 218 milyon 900 bin lira bedelle ihale edilen 20 bin 35 kapasiteli Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin (Göztepe Stadı) 700 günde tamamlanması hedefleniyor.

2014'te yapılan ilk ihaleden sonra tekrar 62 milyon bedelle ihale edilen ve bazı çalışmaların yapıldığı Karşıyaka Stadı,15 bin kapasiteli olarak inşa edilecek.