Alt Kıta'da 2018'de genel seçimler ve Arakan konuşulacak

ANKARA (AA) – 2018 yılında Alt Kıta'daki Afganistan ve Pakistan’da beklenen en önemli gelişmeyi genel seçimler oluştururken, Arakanlı Müslümanların yaşadığı dramla gündeme gelen Myanmar'da ise 2018’de de Müslümanlara yönelik zulmün sürmesinden endişe ediliyor.

Pakistan, 2017 yılını, bitmek bilmeyen terör saldırıları, eski Başbakan Navaz Şerif’in Anayasa Mahkemesi kararıyla görevden alınması ve Keşmir krizine çözüm arayışıyla geçirdi.

Pakistan için 2018'deki en önemli gelişme yıl ortasında yaşanacak.

Ağustos ayında yapılması beklenen genel seçimlerde öne çıkan partiler, iktidardaki Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N), İmran Han liderliğindeki muhalefet partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ve Butto ailesinin himayesindeki Pakistan Halk Partisi (PPP) olarak gösteriliyor.

Navaz Şerif, yargı kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından parti liderliğini Şahid Hakan Abbasi’ye bırakmıştı. Bununla birlikte, kardeşi Lahor Başbakanı Şahbaz Şerif’in de genel seçimlerin ardından yeni başbakan olma ihtimali bulunuyor.

PML-N, Anayasa Mahkemesinin liderlerine “yargı darbesi” yaptığını savunuyor. Navaz Şerif, kendisi ve ailesi hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddederken, partisi seçimlerden galip çıkarak güven tazelemeyi hedefliyor. Pencap eyaleti, Şerif ailesinin kalesi olarak biliniyor.

PTI lideri İmran Han ise 2013’den beri partisinin düzenlediği sokak eylemleriyle sıkça gündeme geldi. Han, ülkede yolsuzluk yapan siyasilerin üzerine gideceği vaadiyle oy toplamayı hedefliyor. Eski kriket yıldızı ve Patan kökenli Han’ın, özellikle kuzey-batı bölgelerinden geniş destekçi kitlesi bulunuyor.

Seçimlerdeki diğer iddialı partilerden PPP, Zülfikar Ali Butto ve Benazir Butto dönemindeki parlak günlerinden uzak. Yolsuzluk iddialarından dolayı “Mister 10 percent” olarak bilinen ve Benazir Butto’nun eşi olan Asif Ali Zerdari, şu anda partinin eş başkanlığını yürütüyor. Partinin diğer eş başkanı ise Urducası zayıf olan ve çoğu mitingini İngilizce yapan Oxford mezunu genç Bilavel Butto. Bilavel Butto, Benazir Butto ve Zerdari evliliğinden dünyaya gelmişti. PPP’nin en güçlü olduğu eyalet ise Sind.

Pakistan’da gelecek yıl, ordunun yürüttüğü terörle mücadele operasyonları, Keşmir meselesine çözüm arayışları ve ABD ile gerilen ilişkilerin seyri de gündemi belirleyecek diğer konular arasında gösteriliyor.

60 milyar doları bulan ve Bir Kuşak Bir Yol (One Belt One Road) projesinin bir parçası olan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) yatırımlarının 2018’de de sürmesi bekleniyor. Bu kapsamda Pakistan’ın dünyaya açılan yeni kapısı olması beklenen Gvadar Limanı’nın daha aktif kullanımı söz konusu olacak.

- Afganistan

Afganistan'ı 2018 yılında bekleyen en önemli gelişme parlamento seçimleri olacak.

2017 yılını terörle mücadele, Taliban ile barış görüşmeleri için çözüm arayışıyla geçiren Afganistan’da gözler 2018'deki genel seçimlere çevrildi.

Şimdiden partilerin aday belirleme sürecinin başladığı ülkede, hükümet ile 2016'da barış anlaşması imzalayan eski muhalif gruplarından Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar'ın da güçlü bir ekiple seçimlere katılması bekleniyor.

Öte yandan, Afganistan Yüksek Barış Şurası, Taliban ile barış görüşmelerinin başlaması için çabalarını sürdürecek. Taliban ile barış görüşmelerin başlaması için Endonezya gibi bazı ülkelerin ara buluculuk yapacağı tahmin ediliyor.

Gelecek yıl Afganistan'ı bekleyen bir diğer gelişme ise 2019 yılında yapılması beklenen devlet başkanlığı seçimleri adaylarının belirlenmesi olacak. 2018'in sonuna doğru adayların belli olması planlanıyor.

- Myanmar

Bu yıl Arakanlı Müslümanların yaşadığı dramla gündeme gelen Myanmar'da, 2018'de de benzer gelişmelerin gündemde olması bekleniyor.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların dramı uluslararası toplumun tepkisini çekti. Myanmar ve Bangladeş hükümetlerinin Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşü için yaptığı anlaşmanın yerine getirilip getirilmeyeceği ve uluslararası toplumun bu sürece dahil olup olmayacağı ise belirsizliğini sürdürüyor.

Myanmar'da gelecek yıl Arakanlı Müslümanların dramı ve Myanmar hükümetinin bu konuda atacağı adımlar takip edilecek.

Hükümetin, eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan öncülüğündeki Arakan Danışma Komisyonu raporundaki tavsiyelere uyup uymayacağı gelecek yılın gündeminde olacak.

Raporda, Arakan'da ekonomik kaynakların federal yönetim ile eyalet yönetimi arasında adil paylaştırılması, topraklarına el konulan Arakanlılara tazminat ödenmesi ve Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık statüsü verilmesi gibi çağrılara yer verilmişti.